Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Anh bị gây nhiễu

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đến Estonia (Ảnh: Guardian).

Theo báo The Times, hôm 24/5, máy bay Dassault Falcon 900LX của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) chở Bộ trưởng Quốc phòng John Healey đã bị gây nhiễu tín hiệu trong suốt chuyến bay kéo dài 3 giờ sau khi bay qua khu vực gần biên giới Nga.

Sự việc xảy ra khi ông Healey vừa kết thúc chuyến thăm các binh sĩ Anh tại Estonia và đang trên hành trình trở về nước.

Điện thoại thông minh và máy tính xách tay của những người trên khoang đã không thể kết nối Internet, đồng thời các phi công phải sử dụng một hệ thống định vị thay thế do hệ thống GPS của máy bay đã bị vô hiệu hóa.

Hiện chưa rõ liệu ông Healey có phải là mục tiêu bị nhắm đến một cách cố ý hay không, nhưng lộ trình của chuyến bay hiển thị rất rõ ràng trên các trang web theo dõi máy bay.

Những người có mặt trên chuyến bay, bao gồm phóng viên, được thông báo rằng máy bay vẫn có thể vận hành an toàn.

Trước đó, ông Healey đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Hanno Pevkur, tại Tallinn để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương dài hạn và việc mở rộng chiến lược của mối quan hệ này.

Vào tháng 3/2024, một máy bay của RAF chở Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó là ông Grant Shapps cũng từng bị gây nhiễu tín hiệu GPS khoảng 30 phút khi ông đang trên đường từ Ba Lan trở về Anh.