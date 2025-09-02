Nga phản bác nghi vấn gây nhiễu máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Reuters).

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 1/9 cho biết, một chiếc máy bay chở Chủ tịch Ursula von der Leyen đã bị gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh GPS khi chuẩn bị hạ cánh xuống Bulgaria vào ngày 31/8. Theo một nguồn tin, máy bay này dường như sau đó phải hạ cánh bằng bản đồ giấy.

Đại diện EC cho biết nhà chức trách Bulgaria nghi ngờ Nga có thể liên quan tới vụ việc.

Ngay sau đó, Nga đã bác bỏ nghi ngờ này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Financial Times hôm 1/9 rằng: "Thông tin của các bạn là không chính xác".

Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen có mặt tại Bulgaria trong khuôn khổ chuyến công du 7 quốc gia Liên minh châu Âu, nằm ở sườn phía đông của khối 27 nước.

Khu vực này đã trải qua “nhiều hoạt động gây nhiễu và giả mạo tín hiệu", một phát ngôn viên khác của ủy ban cho biết.

Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) thuộc sở hữu của Mỹ sử dụng tín hiệu từ mạng lưới vệ tinh để cung cấp dữ liệu chính xác về vị trí, độ cao và thời gian cho người dùng. Điện thoại thông minh, tàu thuyền và ô tô dùng GPS để định vị, cũng như máy bay thương mại.

Các vệ tinh phát tín hiệu đặt ở quỹ đạo trung bình, cách bề mặt Trái đất khoảng 20.116km. Máy bay dân dụng thường dựa vào GPS và các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu khác để hiển thị vị trí cho phi công.

Các hành động gây nhiễu và giả mạo hệ thống điều hướng vệ tinh như GPS không chỉ ảnh hưởng tới máy bay quân sự, vũ khí và UAV, mà còn có thể gây rối cho máy bay thương mại và dân dụng. Giả mạo xảy ra khi hệ thống điều hướng cung cấp dữ liệu vị trí sai lệch.

Năm 2024, một máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó là Grant Shapps cũng gặp tình huống tương tự khi bay qua Ba Lan.

Vấn đề này đã trở nên phổ biến đến mức hiện có cả một trang web cung cấp bản đồ hằng ngày về các khu vực bị nghi ngờ gây nhiễu tín hiệu.

Máy bay thương mại có các phương pháp thay thế để xác định vị trí, như hệ thống định vị quán tính hoặc bản đồ, la bàn và đồng hồ bấm giờ.

Tháng 6, một số quốc gia EU đã gửi thư chung lên Ủy ban châu Âu kêu gọi phản ứng phối hợp trước tình trạng tín hiệu GPS bị gây nhiễu. Đáp lại, cơ quan này đề xuất hàng loạt biện pháp, bao gồm triển khai nhanh các dịch vụ chống nhiễu và nâng cấp cơ sở hạ tầng định vị.