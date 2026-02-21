Máy bay chiến đấu Mỹ - Trung chạm trán trên không

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ bay cùng máy bay chiến đấu F-15K của Không quân Hàn Quốc và F-16 của Không quân Mỹ trong một cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên năm 2023 (Ảnh: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc).

Báo Korea Herald (Hàn Quốc) dẫn nhiều nguồn tin cho biết, khoảng 10 máy bay chiến đấu F-16 của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã cất cánh từ căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek - cách Seoul khoảng 60km về phía nam - và bay qua vùng biển quốc tế ở biển Hoàng Hải.

Nhiệm vụ này được cho là diễn ra trong không phận giữa vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo Korea Herald, khi các tiêm kích F-16 của Mỹ tiếp cận bờ biển Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều động máy bay chiến đấu đến khu vực này. Tuy nhiên, báo Hàn Quốc không nêu rõ có bao nhiêu máy bay được triển khai.

Korea Herald lưu ý rằng “một cuộc chạm trán ngắn trên không” đã xảy ra, nhưng vì cả hai bên đều không vi phạm không phận của nhau, nên tình hình không leo thang.

Bài báo cũng lưu ý số lượng máy bay chiến đấu Mỹ được triển khai nhiều “bất thường”, đồng thời nhận định điều này có thể cho thấy động thái của Mỹ “nhằm mục đích phát tín hiệu răn đe đối với Trung Quốc”.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Washington đã thông báo cho Seoul về nhiệm vụ được lên kế hoạch từ trước, nhưng không nêu chi tiết.

Báo Global Times của Trung Quốc đã xác nhận vụ việc, cho biết quân đội Bắc Kinh “đã tổ chức lực lượng hải quân và không quân để tiến hành giám sát liên tục, đồng thời ứng phó và xử lý tình hình một cách hiệu quả”.

Vụ chạm trán diễn ra sau khi Mỹ công bố Chiến lược Quốc phòng mới vào tháng 1, trong đó kêu gọi Hàn Quốc chịu “trách nhiệm chính” trong việc răn đe Triều Tiên, hỗ trợ lực lượng Mỹ để tập trung lại vào việc đối phó với Trung Quốc.

Năm 2023, Lầu Năm Góc đã công bố đoạn phim ghi lại hơn 180 vụ máy bay Mỹ bị máy bay chiến đấu Trung Quốc chặn trên Biển Hoa Đông và Biển Đông kể từ năm 2021. Năm 2024, các báo cáo trên truyền thông Mỹ cho thấy số vụ chạm trán đã giảm sau khi quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh được cải thiện.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước vẫn tiếp diễn, đặc biệt liên quan tới Đài Loan và mối quan hệ của Mỹ với hòn đảo này.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo. Trung Quốc cũng chỉ trích việc Mỹ hợp tác quân sự với Đài Loan và phản đối các chuyến thăm của các quan chức cấp cao Mỹ tới Đài Bắc.