Mạng lưới dữ liệu và tình báo tinh vi khiến Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei (Ảnh: Getty).

Các camera giao thông trên đường phố ở thủ đô Tehran của Iran đã cung cấp hình ảnh thời gian thực về các mục tiêu.

Quan chức Israel tiết lộ, những camera này, dường như bị tin tặc xâm nhập từ nhiều năm trước, cho phép Israel lập bản đồ chi tiết thành phố, xác lập các mô hình di chuyển và xây dựng một bức tranh phức tạp về những gì đang diễn ra bên trong thủ đô của Iran.

Tuy nhiên, các camera chỉ là một phần của hệ thống tinh vi hơn nhằm cho phép Israel xây dựng “cỗ máy xác định mục tiêu” sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Dữ liệu đầu vào bao gồm tình báo hình ảnh, tình báo con người, tình báo tín hiệu, thông tin liên lạc bị chặn thu, ảnh vệ tinh và nhiều nguồn khác. Kết quả đầu ra là một vị trí chính xác dưới dạng tọa độ lưới gồm 14 chữ số. Lượng thông tin khổng lồ này đòi hỏi các máy tính mạnh để xử lý, sắp xếp và phân tích dữ liệu nhằm rút ra điều Israel mong muốn: các mục tiêu ở Iran.

Theo nguồn tin, hệ thống được phát triển trong suốt một thập niên qua và cần một đội ngũ nhân sự để xác thực các đề xuất tấn công cũng như tinh chỉnh quy trình, bao gồm các chuyên gia công nghệ, nhà phân tích dữ liệu và kỹ sư.

Đối với Israel, hệ thống này đã từng chứng minh hiệu quả.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Lực lượng Phòng vệ Israel đã sử dụng chính hệ thống này trong đòn tấn công mở màn, khiến sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Iran, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ, cùng một trợ lý thân cận của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, và nhiều người khác thiệt mạng.

Vào sáng 28/2, khi Mỹ và Israel phát động một chiến dịch tấn công chung quy mô lớn nhằm vào Iran, hệ thống này một lần nữa được đưa vào sử dụng.

Mục tiêu chính được nhắm đến là Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, trước đó cho biết Israel không có cơ hội nhắm vào lãnh tụ tối cao Iran trong chiến dịch quân sự hồi tháng 6 năm ngoái, vì ông nhiều khả năng đã trú ẩn trong các hầm ngầm và cắt đứt liên lạc.

Giờ đây, cơ hội đã xuất hiện để cho phép Israel không chỉ nhắm mục tiêu vào Lãnh tụ Tối cao Khamenei mà còn cả các chỉ huy an ninh và quân sự hàng đầu của Iran.

Các cuộc không kích của Israel và Mỹ đã gây thiệt hại đáng kể tại dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ở Iran (Ảnh: Airbus).

Trước khi chiến dịch tập kích Iran bắt đầu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 11/2. Cuộc thảo luận riêng giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài gần 3 giờ, và họ chỉ công bố duy nhất một bức ảnh.

Nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo không phải về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran, mà là về điều sẽ xảy ra khi những cuộc đàm phán đó thất bại. Ông Netanyahu đã trình bày với ông Trump các thông tin tình báo mới về năng lực quân sự của Iran. Cuộc gặp diễn ra sau hàng loạt cuộc thảo luận cấp cao giữa quân đội và tình báo Mỹ - Israel khi kế hoạch cho một cuộc tấn công chung dần hình thành.

Ngày 28/2, Tổng thống Trump đã ra lệnh khởi động các đòn tấn công mở màn vào Iran. Thông điệp ghi rõ: “Chiến dịch Epic Fury (Cơn cuồng nộ) được phê duyệt. Không hủy bỏ. Chúc may mắn”, theo lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine.

“Đây là một cuộc tấn công ban ngày dựa trên một sự kiện kích hoạt do Lực lượng Phòng vệ Israel tiến hành, với sự hỗ trợ của Tình báo Mỹ”, ông Caine phát biểu tại cuộc họp báo về chiến dịch tập kích Iran.

Dù không cung cấp thêm chi tiết, nhiều khả năng tướng Mỹ đang đề cập đến các cuộc tấn công của Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng. Chiến dịch được cho là cũng dựa vào thông tin từ tình báo bí mật từ Mỹ để xác định chính xác vị trí của lãnh tụ tối cao Iran trong dinh thự của ông.

Hãng thông tấn Fars đưa tin, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei sẽ được an táng tại thánh địa Mashhad. Ông Khamenei, 86 tuổi, đã lãnh đạo Iran trong 36 năm.

Ông vốn xuất thân từ Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran, nơi cha ông được chôn cất tại đền thờ Imam Reza.

Trước lễ an táng, một “lễ tiễn biệt lớn” sẽ được tổ chức tại thủ đô Tehran. Hiện chưa có thông tin về ngày an táng Lãnh tụ Tối cao Iran.