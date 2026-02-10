Một vụ cướp táo bạo giữa ban ngày đã xảy ra trên tuyến quốc lộ chính nối khu vực Brindisi và Lecce, thuộc vùng Puglia, Italy, khi các đối tượng che mặt và cầm theo vũ khí hạng nặng đã phục kích một xe bọc thép chở tiền vào sáng 9/2.

Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, một nhóm gồm ít nhất 6 người đàn ông, một số đeo mặt nạ, đã chặn cả hai chiều của quốc lộ 613 gần Tuturano bằng cách đốt cháy hai xe tải, tạo thành rào chắn lửa.

Các nghi phạm, trong đó có đối tượng lái xe gắn đèn xanh nhấp nháy giả cảnh sát, đã nổ súng trong quá trình gây án.

Màn đấu súng cướp xe chở tiền giữa ban ngày ở Italy (Nguồn: RT).

Hình ảnh từ video cho thấy cửa và nóc xe bọc thép bị thổi bay trong làn khói dày đặc. Tuy nhiên, các tính năng đảm bảo an toàn bên trong xe bọc thép được cho là đã ngăn chặn các đối tượng đánh cắp số tiền bên trong.

Cảnh sát đã đấu súng với các nghi phạm trong lúc các đối tượng này bỏ trốn. Ít nhất một xe cảnh sát trúng đạn.

Không có trường hợp tử vong hay bị thương nặng nào được ghi nhận trong vụ việc. Nhà chức trách đã tạm thời phong tỏa tuyến đường để phục vụ công tác điều tra và dọn dẹp hiện trường, trong khi các đội pháp y tiến hành thu thập chứng cứ.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm, đều từ khu vực Foggia, sau một cuộc truy đuổi gần Squinzano. Cuộc truy lùng các đối tượng còn lại sau đó vẫn tiếp diễn.