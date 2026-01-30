Cướp hơn 2,7 triệu USD tiền mặt trên đường phố Tokyo

Cảnh sát tại hiện trường vụ cướp (Ảnh: Kyodo).

Một nhóm 3 nghi phạm đã cướp của 5 người trên một con phố ở trung tâm Tokyo vào đêm 29/1, bỏ trốn cùng những chiếc vali mà các nạn nhân cho biết chứa khoảng 420 triệu yên (hơn 2,7 triệu USD) tiền mặt.

Vài giờ sau đó, một người đàn ông mang hành lý chứa 190 triệu yên (khoảng 1,23 triệu USD) tiền mặt đã bị tấn công bằng bình xịt hơi cay vào rạng sáng 30/1 tại một bãi đỗ xe ở sân bay Haneda ở Tokyo, nhưng không có gì bị lấy cắp.

Các nhà điều tra đang xem xét khả năng có mối liên hệ giữa các vụ việc.

Các nạn nhân ở trung tâm Tokyo, gồm 3 người Nhật Bản và 2 công dân Trung Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 40, bị cướp vào khoảng 21h30 ngày 29/1 tại quận Taito gần ga JR Okachimachi khi họ đang chất 3 chiếc vali chứa số tiền nói trên lên một xe con.

Một trong các nạn nhân người Trung Quốc, khoảng ngoài 40 tuổi, được cho là đã bị nhóm này xịt hơi cay trước khi chúng bỏ chạy cùng các vali.

Trong quá trình chạy khỏi hiện trường, xe của các nghi phạm đã tông trúng một người đi bộ ngoài 50 tuổi khiến người này bị thương nhẹ. Một xe con màu xanh dương cỡ nhỏ sau đó được tìm thấy bị bỏ lại trong khu vực.

“Khu vực quanh Okachimachi có nhiều cửa hàng trang sức và trước đây từng xảy ra các vụ cướp,” một phụ nữ ngoài 50 tuổi sống trong khu phố cho biết, đồng thời nói thêm rằng vụ việc ngày 29/1 khiến bà hoảng sợ.