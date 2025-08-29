Malaysia cảnh báo tịch thu phương tiện, truy tố taxi "chặt chém" du khách

Malaysia đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho du khách tới thăm quốc gia này (Ảnh: SCMP).

Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke cho biết tình trạng chèo kéo, đặc biệt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, đã tồn tại hơn 10 năm và gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích quốc gia.

Ông phát biểu tại lễ ra mắt một sáng kiến giao thông mới hôm 28/8 rằng nhiều du khách vừa đặt chân xuống Malaysia đã bị lừa khi ở cổng sân bay.

“Bạn hãy tưởng tượng du khách đến nơi với tâm trạng háo hức, sẵn sàng chi tiêu, nhưng vừa ra khỏi sân bay đã bị chặt chém, bị chở về Kuala Lumpur với giá 300-400 ringgit (71-94 USD) trong khi giá đúng chưa tới 100 ringgit (23 USD)”, ông nói.

"Họ không hài lòng và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội. Cuối cùng, hình ảnh đất nước bị ảnh hưởng và nhiều người khác có thể chần chừ không muốn tới Malaysia", ông nhấn mạnh.

Ông Loke cho biết đã chỉ đạo Cục Đường bộ truy quét nạn "cò mồi" bằng các hình thức phạt, tịch thu phương tiện và thậm chí là truy tố.

Theo các sửa đổi Luật Hội đồng Cấp phép Phương tiện Thương mại có hiệu lực từ tháng 7, hành vi chèo kéo tại sân bay nay là tội hình sự, bị phạt tới 5 năm tù hoặc 50.000 ringgit (11.800 USD). Cảnh sát và thanh tra giao thông có quyền bắt giữ mà không cần lệnh.

Luật mới cũng nhắm vào các “đầu mối” dẫn khách cho tài xế không phép, khép lại kẽ hở đã giúp nạn "cò mồi" tồn tại nhiều năm ở các sân bay lớn nhất Malaysia.

Ông Loke nhấn mạnh mục tiêu không phải làm ảnh hưởng tới công việc của ai mà buộc họ chuyển sang làm việc một cách hợp pháp. “Muốn làm lái xe thì hãy xin giấy phép. Thủ tục giờ rất đơn giản, không còn lý do gì để vi phạm", ông nhấn mạnh.

Với Malaysia, vấn đề mạnh tay với nạn "cò mồi" vượt ra ngoài phạm vi về giao thông. Chiến dịch Visit Malaysia 2026 (Đến Malaysia 2026) đang đến gần, và chính phủ nhận thức rõ rằng ấn tượng đầu tiên tại sân bay hay cửa khẩu sẽ quyết định ấn tượng về ngành du lịch.

Ông Loke cảnh báo nếu không có hệ thống giao thông tốt, ngành du lịch khó phát triển. Ông cho biết sân bay quốc tế Kuala Lumpur đang triển khai các hệ thống mới như ứng dụng đặt taxi, hàng chờ và khu vực chờ nâng cấp nhằm đẩy lùi cò mồi và mang lại trải nghiệm tốt cho du khách.