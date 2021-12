Malaysia, Campuchia phát hiện thêm nhiều ca nhiễm Omicron

Dân trí Malaysia, Campuchia ghi nhận thêm các ca mới nhiễm biến chủng Omicron, nhưng đều là các ca nhập cảnh.

Hành khách mặc trang phục bảo hộ tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia (Ảnh: AFP).

Báo Channel News Asia dẫn thông tin từ Bộ Y tế Malaysia cho biết, trong ngày 18/12, nước này ghi nhận thêm 11 ca nhiễm biến chủng Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến chủng này ở Malaysia lên 13 ca.

Tất cả các ca mới này đều là ca nhập cảnh, gồm 3 người đến từ Anh, 3 người từ Mỹ, 2 người từ Nigeria, 2 người từ Ả rập Xê út và một người từ Australia. Trong đó có 9 người là công dân Malaysia, 2 người là công dân Nigeria.

Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, 11 ca dương tính với Omicron này được phát hiện từ 18 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm. "Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể xác nhận 7 mẫu còn lại bởi vì quá trình giải trình tự gen chưa hoàn tất do tải lượng virus trong các mẫu đó thấp", ông Hisham nói.

Trong bối cảnh số ca nhiễm Omicron nhập cảnh có xu hướng tăng, Malaysia đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại các cửa khẩu cũng như trong cộng đồng. Ví dụ, Malaysia đã bổ sung thêm Nigeria vào danh sách các nước có nguy cơ cao.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, người nhập cảnh từ các quốc gia thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ phải đeo thiết bị điện tử theo dõi trong suốt thời gian cách ly bắt buộc. Người đến từ Anh phải làm xét nghiệm Covid-19 hàng ngày trong suốt quá trình cách ly và báo cáo kết quả qua ứng dụng MySejahtera.

Bộ Y tế Malaysia cũng hối thúc người dân tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi tăng cường để tăng mức độ bảo vệ trước các biến chủng mới của SARS-CoV-2.

Người dân ở Philippines xếp hàng chờ tiêm vaccine Covid-19 (Ảnh: AFP).

Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu ở châu Phi hiện đã lan ra khoảng 90 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước Đông Nam Á như Indonesia, Campuchia, Singapore, Philippines, Thái Lan.

Campuchia ngày 19/12 thông báo phát hiện thêm 2 ca nhiễm Omicron nữa, nâng tổng số ca nhiễm Omicron tại đây lên 4. Hai ca mới gồm một người đàn ông Campuchia trở về từ Mỹ trên chuyến bay quá cảnh ở Hàn Quốc, người còn lại là công dân Campuchia trở về từ Pháp trên chuyến bay quá cảnh ở Singapore.

Thủ tướng Hun Sen đã hối thúc các cơ quan chức năng và người dân Campuchia tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch, nhưng cũng khuyến cáo người dân không nên quá hoảng sợ biến chủng mới.

Singapore đến nay cũng ghi nhận 24 ca Omicron, trong đó có 3 ca cộng đồng. Singapore đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với nguy cơ làn sóng lây nhiễm mới do Omicron, trong đó có triển khai chương trình tiêm vaccine tăng cường, và tiêm vaccine cho trẻ em.

Số ca nhiễm Omicron ở Đông Nam Á tuy thấp so với ở châu Phi và nhiều nước châu Âu, nhưng nhiều người lo ngại rằng Omicron có thể đe dọa kế hoạch mở cửa của khu vực.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, Omicron có khả năng lây lan cao hơn và dễ né miễn dịch hơn so với các biến chủng trước của SARS-CoV-2. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh chỉ ra, Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến chủng Delta. Biến chủng này cũng làm giảm hiệu quả miễn dịch ở người đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19 và đó là lý do các chuyên gia y tế khuyến nghị tiêm vaccine mũi tăng cường để chống lại Omicron. Campuchia, Singapore, Malaysia đều đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine liều 3 cho người dân.

Minh Phương

Theo Khmer Times, CNA