Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu huyết mạch trong lãnh thổ Nga

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga (Ảnh: Sputnik).

Trong thông báo trên Telegram ngày 7/9, chỉ huy lực lượng máy bay không người lái Ukraine, Robert Brovdi, xác nhận Ukraine đã tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba quan trọng ở vùng Bryansk của Nga, gây ra "thiệt hại toàn diện do hỏa hoạn".

Người phát ngôn của nhà máy lọc dầu MOL của Hungary cho biết việc vận chuyển dầu thô đến nước này vẫn diễn ra đúng tiến độ. Người phát ngôn của công ty vận hành đường ống Transpetrol của Slovakia chưa bình luận về vụ việc.

Kiev tuyên bố các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng của Nga nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Moscow vào Ukraine. Ukraine cho rằng các cuộc tấn công này nhằm mục đích làm suy yếu nỗ lực của Nga trong việc tiến hành chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Việc vận chuyển dầu đến Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn nhiều lần trong những tuần gần đây do các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu từ Nga.

Trước đó, vào tháng 8, Ukraine cũng xác nhận tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba, đường ống quan trọng vận chuyển dầu thô của Nga và Kazakhstan đến Slovakia và Hungary. Cả hai quốc gia EU kể từ đó đã cáo buộc Kiev đe dọa an ninh năng lượng của họ.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô qua khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường huyết mạch để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (Ảnh: FT).

Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định từ Nga.

Cả Slovakia và Hungary đều yêu cầu Ủy ban châu Âu hành động để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống "không thể thiếu" đối với an ninh năng lượng của họ, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết vào tháng trước.

Ủy ban châu Âu sau đó cho biết đã liên lạc với Ukraine và yêu cầu tất cả các bên "đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng quan trọng".

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 4/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "rất không hài lòng" khi các quốc gia Tây Âu vẫn mua dầu từ Nga.

Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu của Nga "làm giảm khả năng Hungary và Slovakia có được nguồn dầu tương ứng".

Tổng thống Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công của Kiev vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga là một hình thức "trừng phạt".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cần có biện pháp đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu sang các nước châu Âu.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Slovakia và Hungary có đòn bẩy riêng của họ, vì Ukraine cũng phụ thuộc vào việc nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng Đông Âu.

Các quan chức Slovakia và Hungary đã đưa ra ý tưởng cắt giảm điện xuất khẩu sang Ukraine để đáp trả nhưng vẫn chưa thực hiện lời cảnh báo này.