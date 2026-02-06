Lý do Ukraine chật vật khôi phục lưới điện sau 257 trận tập kích của Nga

Một cơ sở năng lượng của Ukraine bị tập kích (Ảnh: AFP).

Tính đến ngày 4/2, Nga đã tập kích 257 lần vào cơ sở năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay, giới chức nước này cho hay. Do các đợt hỏa lực này, Kiev sẽ chỉ có điện từ 4-6 giờ mỗi ngày trong ít nhất một tháng nữa, chuyên gia năng lượng Stanislav Ihnatiev dự đoán với Telehraf.

Trong khi đó, Ukraine đang trải qua một trong những mùa đông lạnh giá nhất trong thập niên qua khi các khối khí lạnh đã quét qua đất nước suốt 2 tháng liên tiếp.

Ngày 3/2, Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn mới nhất vào các cơ sở năng lượng tại 8 tỉnh của Ukraine. Theo tình báo Ukraine, Nga đã sử dụng số tên lửa và UAV trị giá tới 325 triệu USD và gây ra hậu quả nặng nề kéo dài cho đối thủ.

Các chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine rất khó để phục hồi nhanh chóng vào thời điểm này.

Hệ thống điện Ukraine hiện đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện “cực kỳ nghiêm trọng”, theo lời ông Ihnatiev. Thiếu hụt này không thể bù đắp nhanh bằng nhập khẩu hay dự trữ, bởi vấn đề mang tính hệ thống và ảnh hưởng trên toàn quốc chứ không chỉ từng khu vực riêng lẻ.

“Trong tháng 2, thủ đô chỉ có điện 4-6 giờ mỗi ngày. Các trạm biến áp đã bị phá hủy nên điện chỉ được cấp ở những nơi còn có thể truyền tải và phân phối”, ông Ihnatiev giải thích.

Nguyên nhân chính là các cuộc tập kích của Nga vào những “nút xương sống” của lưới điện quốc gia, cụ thể là trạm biến áp Vinnytsia 550 kV và Kyivska 750 kV.

Đây là các cơ sở then chốt giúp truyền tải điện giữa các vùng và bảo đảm vận hành ổn định cho toàn bộ hệ thống điện Ukraine. Thiệt hại đối với các trạm biến áp cấp độ này không phải mất điện cục bộ, mà có tác động chiến lược vào toàn bộ hệ thống quốc gia.

“Mất thiết bị 550 kV và 750 kV khiến Ukraine không còn khả năng truyền tải điện đi xa, tự động tạo ra thiếu hụt ngay cả ở những khu vực vẫn còn nguồn phát", ông Ihnatiev nhấn mạnh.

Do các thiết bị tại trạm này mang tính chuyên biệt cao, việc khôi phục có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, theo cảnh báo của chuyên gia.

Riêng tại Kiev, tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi trạm CHP-6 về cơ bản đã bị phá hủy, còn trạm CHP-4 ở Darnytsia bị ngừng hoạt động dài hạn. Đây từng là nguồn cung cấp điện và nhiệt chủ lực cho một khu vực rộng lớn của Kiev, dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện tại.

Trong điều kiện này, mỗi ngày vận hành ổn định của hệ thống điện Ukraine đều đòi hỏi nỗ lực liên tục của các công nhân ngành điện, điều độ viên và đội sửa chữa.

Cuối tháng trước, ông Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng, cho biết hiện nay thủ đô Kiev gần như hoàn toàn phải nhận điện từ bên ngoài thành phố, một nhiệm vụ mà ông gọi là “một thách thức kỹ thuật phức tạp ngay cả trong thời bình”, và càng trở nên khó khăn hơn do các mạng lưới truyền tải liên tục bị hư hại.

“Đây là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến đối với hệ thống năng lượng của Kiev”, ông Kharchenko nói, cảnh báo rằng vài tuần lạnh giá sắp tới của mùa đông sẽ mang tính quyết định.