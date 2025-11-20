Lý do nhiều người Mỹ tin dùng AI để khám bệnh

Một bệnh nhân đang chờ phẫu thuật (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo khảo sát của KFF, một nhóm nghiên cứu chính sách y tế, vào năm 2024, khoảng 1/6 người trưởng thành và 1/4 người trưởng thành dưới 30 tuổi sử dụng chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) để tra cứu thông tin sức khỏe ít nhất một lần mỗi tháng.

Bà Liz Hamel, người chỉ đạo nghiên cứu khảo sát của KFF, cho biết con số thực tế hiện nay thậm chí có thể còn cao hơn.

Trong hàng chục cuộc phỏng vấn, nhiều người Mỹ cho biết họ sử dụng chatbot để bù đắp cho những thiếu sót của hệ thống y tế.

Một phụ nữ tự kinh doanh ở bang Wisconsin thường xuyên hỏi ChatGPT rằng, liệu việc bỏ qua các cuộc thăm khám đắt đỏ có an toàn không.

Một nhà văn ở vùng nông thôn bang Virginia đã sử dụng ChatGPT để theo dõi quá trình hồi phục sau phẫu thuật, thay vì phải chờ nhiều tuần mới đến lịch gặp bác sĩ để khám cho cô.

Một nhà tâm lý học ở bang Georgia đã tìm kiếm câu trả lời nhờ ứng dụng AI sau khi các bác sĩ chăm sóc sức khỏe phớt lờ những lo ngại của cô về tác dụng phụ của quá trình điều trị ung thư.

Một số người biết rằng AI có thể xảy ra sai sót. Tuy nhiên, họ đánh giá cao việc chúng hoạt động 24/7, gần như không mất phí và khiến họ cảm thấy được thấu hiểu bằng sự đồng cảm đầy thuyết phục.

"Tất cả chúng ta đang bắt đầu đặt quá nhiều niềm tin vào AI đến mức đáng lo ngại. Nhưng nó rất dễ gây nghiện vì AI luôn cho thấy sự đáng tin cậy", ông Rick Bisaccia, 70 tuổi, ở Ojai, bang California cho biết.

Chatbot thường xuyên đưa ra chẩn đoán, giải thích kết quả xét nghiệm và tư vấn điều trị, thậm chí còn đưa ra các kịch bản để giúp bệnh nhân thuyết phục bác sĩ tuân theo các phác đồ điều trị do AI tạo ra.

Tuy nhiên, AI không phải lúc nào cũng phù hợp với những câu hỏi về vấn đề sức khỏe. Chatbot có thể có ưu thế vượt trội trong việc giải quyết các câu hỏi khó về chẩn đoán, nhưng chúng thường gặp khó khăn với các quyết định cơ bản về sức khỏe, chẳng hạn có nên ngừng dùng thuốc chống đông máu trước khi phẫu thuật hay không.

Đại diện của OpenAI và Microsoft cho biết các công ty rất coi trọng tính chính xác của thông tin về sức khỏe và đang hợp tác với các chuyên gia y tế để cải thiện phản hồi của chatbot.

Tiến sĩ Robert Wachter, chủ nhiệm khoa y tại Đại học California, San Francisco, nhận định, mặc dù có những hạn chế, nhưng không khó hiểu lý do nhiều người lại chuyển sang sử dụng chatbot.

Người Mỹ đôi khi phải mất hàng tháng chờ đợi để gặp bác sĩ chuyên khoa, chi trả hàng trăm USD cho mỗi lần khám và cảm thấy những lo lắng của họ không được giải quyết triệt để.

"Nếu hệ thống hoạt động hiệu quả, nhu cầu sử dụng những công cụ này sẽ ít hơn rất nhiều. Nhưng trong nhiều trường hợp, các giải pháp thay thế (AI) thường tệ hoặc không có gì cả”, Tiến sĩ Wachter cho biết thêm.