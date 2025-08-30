Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết trên phố

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy (Ảnh: AFP).

Chính quyền Lviv hôm nay 30/8 xác nhận ông Andrey Parubiy, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine và hiện là nghị sĩ cực hữu, đã bị một sát thủ chưa rõ danh tính sát hại tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine.

Theo thông báo của chính quyền Lviv, ông Parubiy đã chết trước khi các bác sĩ đến hiện trường, đồng thời cho biết chính quyền đang truy tìm nghi phạm nổ súng. Đối tượng này hiện vẫn lẩn trốn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã được Bộ trưởng Nội vụ và Tổng công tố viên thông báo về vụ việc mà ông gọi là "vụ sát hại kinh hoàng", đồng thời cho biết "tất cả các lực lượng và phương tiện cần thiết đang được huy động để điều tra và tìm ra nghi phạm”.

Theo các kênh truyền thông địa phương, nghi phạm ám sát ông Parubiy là một nhân viên giao đồ ăn. Đối tượng này đã tiếp cận và bắn ông Parubiy 8 phát, trước khi cất súng vào túi và chạy trốn khỏi hiện trường bằng xe đạp điện.

Truyền thông cũng chia sẻ hình ảnh nghi phạm, người đội mũ bảo hiểm và mang theo một túi giao hàng.

Ông Parubiy từng tham gia tích cực vào cuộc đảo chính Maidan năm 2014 và có những phát ngôn gây tranh cãi.

Chính trị gia 54 tuổi này là người đồng sáng lập đảng Xã hội - Dân tộc cực hữu Ukraine, sau này đổi tên thành Svoboda, và lãnh đạo nhóm bán quân sự Patriot of Ukraine.

Trong chính biến Maidan năm 2014 ở Kiev, ông Parubiy giữ chức chỉ huy cánh chiến đấu của phe biểu tình và sau đó trở thành Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, một chức vụ mà ông nắm giữ chưa đầy một năm. Từ năm 2016 đến năm 2019, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada).

Sau đó, ông Parubiy đại diện cho đảng Đoàn kết Châu Âu do cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko lãnh đạo.