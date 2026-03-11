Loạt tàu hàng bị tấn công, bốc cháy ở eo biển Hormuz

Tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan chìm trong khói đen tại eo biển Hormuz ngày 11/3 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn 2 nguồn tin an ninh hàng hải hôm nay 11/3 xác nhận tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan đã bị nhắm mục tiêu và bị hư hại khi đang ở khu vực cách Oman khoảng 11 hải lý về phía bắc.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo đám cháy đã được dập tắt và không có tác động đến môi trường. Thủy thủ đoàn vẫn ở lại trên tàu.

Trước đó, hai nguồn tin an ninh hàng hải cho biết, tàu chở hàng mang cờ Nhật Bản One Majesty đã bị hư hại nhẹ do một vật thể lạ bắn trúng cách Ras Al Khaimah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất 25 hải lý về phía tây bắc.

Theo các nguồn tin, các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đều không gặp vấn đề gì và tàu đang di chuyển đến nơi neo đậu an toàn.

Ngoài ra, các công ty an ninh hàng hải xác nhận, một tàu chở hàng khác cũng bị một vật thể lạ bắn trúng cách Dubai khoảng 80km về phía tây bắc.

Theo công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard, vật liệu nổ đã gây hư hại cho thân tàu Star Gwyneth mang cờ quần đảo Marshall, nhưng thủy thủ đoàn trên tàu vẫn an toàn.

Các vụ việc mới nhất đã nâng tổng số tàu bị tấn công kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu lên ít nhất 14 chiếc.

Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch đảm bảo lưu thông cho khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu, đã sụt giảm nhanh chóng kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Tuyến đường biển eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, bình thường mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi ra hoặc đi vào Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển này. Iran cảnh báo, bất cứ tàu thuyền nào qua eo biển không được sự cho phép của Tehran có thể bị đốt cháy.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm qua cho hay, quân đội nước này tiếp tục phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Iran chưa bình luận về cáo buộc rải thủy lôi ở Hormuz.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm qua cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xem xét các phương án có thể hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu được lệnh thực hiện.

Trong khi đó, Iran dọa tiếp tục phong tỏa tuyến đường chiến lược này cho đến khi Mỹ và Israel ngừng tấn công.