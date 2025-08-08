Trung Quốc thử tàu đổ bộ, tiến gần mục tiêu đưa người lên Mặt trăng

Nguyên mẫu của tàu Lanyue (Ảnh: CMSA).

Một nguyên mẫu của tàu đổ bộ Lanyue đã trải qua một cuộc thử nghiệm toàn diện vào ngày 6/8 tại huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, theo thông báo từ Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) hôm 7/8.

Bằng cách sử dụng các tháp dây cáp khổng lồ mô phỏng trọng lực trên Mặt trăng và một bãi đất gồ ghề giống địa hình nhiều hố, cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá mức độ phối hợp của các hệ thống trên Lanyue, từ thiết kế hạ cánh và cất cánh, hệ thống điều khiển, việc tắt động cơ khi chạm đất, đến sự liên kết giữa các hệ thống dẫn đường, định vị và đẩy.

“Đây là cột mốc lớn trong nỗ lực phát triển sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng có người lái của Trung Quốc”, cơ quan vũ trụ cho hay, đồng thời khẳng định đây cũng là lần thử nghiệm đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc về khả năng của một tàu vũ trụ có người lái trong việc hạ cánh và cất cánh từ một thiên thể ngoài Trái đất.

CMSA cho biết Lanyue sẽ đóng vai trò là nơi ở, nguồn cung cấp năng lượng và trung tâm dữ liệu của phi hành gia trong thời gian làm việc trên Mặt trăng.

Do phải đảm nhiệm nhiều chức năng, việc thiết kế tàu đổ bộ này đặc biệt phức tạp, theo ông Huang Zhen từ Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

“Mỗi gram trọng lượng đều phải được sử dụng nên chúng tôi đã tối ưu hóa mọi yếu tố tích hợp và thiết kế siêu nhẹ đến mức tối đa. Nhìn bên ngoài tưởng là cấu trúc vững chắc, nhưng có chỗ mỏng chỉ như một lon nước ngọt", ông Huang nói với CCTV tại hiện trường thử nghiệm.

Tại khu thử nghiệm ở Hoài Lai, cơ sở lớn nhất châu Á chuyên mô phỏng trọng lực và địa hình Mặt trăng Trung Quốc trước đây cũng từng thử nghiệm tàu đổ bộ Sao Hỏa. Kỹ sư Wang Xiaolei cho biết điểm khác biệt lớn nhất của Lanyue là nó sẽ chở người, nên “mọi thử nghiệm đều nhằm đảm bảo phi hành gia có thể hạ cánh và quay về an toàn".

Ông Wang nói với Xinhua rằng Lanyue vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu.

Trung Quốc dự kiến đưa phi hành gia lên Mặt trăng bằng 2 lần phóng tên lửa Long March: Một để đưa tàu đổ bộ Lanyue vào quỹ đạo Mặt trăng, và một để phóng tàu chở người Mengzhou. Sau khi ghép nối trên quỹ đạo, 2/3 phi hành gia sẽ chuyển từ Mengzhou sang Lanyue để thực hiện việc hạ cánh.

Xinhua cho biết quá trình phát triển sứ mệnh Mặt trăng đang tiến triển thuận lợi.