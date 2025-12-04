Lộ thêm dấu vết thi thể, Hong Kong đối mặt nguy cơ tăng số nạn nhân vụ cháy

Vụ cháy chung cư Hong Kong khiến ít nhất 159 người thiệt mạng (Ảnh: SCMP).

Số người chết trong vụ cháy khu chung cư ở Hong Kiong đã tăng lên 159 khi các nhà chức trách ra lệnh dỡ bỏ toàn bộ lưới bọc giàn giáo tại đặc khu này trước ngày 6/12.

Vụ cháy xảy ra tuần trước tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, phía Bắc Hong Kong, đã trở thành vụ cháy chung cư gây chết người nhiều nhất thế giới kể từ năm 1980.

Cảnh sát cho biết số người chết có thể tăng lên do các sĩ quan đã tìm thấy "xương người khả nghi" cần phải xét nghiệm pháp y.

Trước đó, các nhà chức trách cho biết đám cháy tại khu chung cư, nơi đang được cải tạo quy mô lớn, có thể đã bùng phát do việc sử dụng lưới không đạt tiêu chuẩn chống cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ bề mặt các tòa nhà, nơi được bao bọc bằng giàn giáo tre, lưới bảo vệ và tấm xốp.

Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Hong Kong Bernadette Linn đã ra lệnh cho tất cả các tòa nhà đang được bảo trì quy mô lớn ở Hong Kong phải tháo bỏ lưới bảo vệ. South China Morning Post đưa tin, sắc lệnh này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 200 tòa nhà.

Cư dân của tòa nhà duy nhất không bị ảnh hưởng trong đám cháy đã được phép trở về nhà trong thời gian ngắn vào ngày 3/12 để lấy đồ đạc.

Chính quyền cho biết hơn 2.900 cư dân đã được cấp nhà ở tạm thời.

Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 15 người, bao gồm lãnh đạo các công ty xây dựng, với cáo buộc ngộ sát. Cảnh sát cho biết 6 người nữa đã bị bắt với cáo buộc khác, liên quan đến hệ thống báo cháy của khu nhà bị trục trặc vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Khu chung cư Wang Fuk Court, được xây dựng từ 41 năm trước, gồm 8 tòa nhà với hơn 1.900 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.000 cư dân. Toàn bộ các tòa nhà đều đang được phủ giàn giáo tre và lưới trong dự án cải tạo trị giá 330 triệu HKD (44,4 triệu USD).

Giới chức lao động Hong Kong đã cảnh báo nhà thầu thi công dự án cải tạo tại Wang Fuk Court về nguy cơ hỏa hoạn chỉ một tuần trước khi khu chung cư bị nhấn chìm trong “biển lửa”.

Cục Lao động và Phúc lợi Hong Kong cho biết họ đã kiểm tra Wang Fuk Court 16 lần kể từ tháng 7 năm ngoái, trong đó gần nhất là ngày 20/11.

Các cuộc thanh tra bao gồm việc kiểm tra xem lưới giàn giáo có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hay không. Chưa đầy một tuần trước, cơ quan này đã nhắc nhở nhà thầu về việc cần áp dụng các biện pháp phòng cháy phù hợp.

Cục Lao động và Phúc lợi Hong Kong cũng cho biết đã phát hiện các vấn đề nguy hiểm liên quan đến hoạt động làm việc trên cao và đã đưa ra 3 cảnh cáo tới nhà thầu.

Ho Wing-ip, một kỹ sư điện và dịch vụ tòa nhà, lưu ý rằng nhiều cư dân nói họ không nghe thấy chuông báo cháy và đặt câu hỏi vì sao hệ thống an toàn không hoạt động trong khi khu vực đang có dự án cải tạo tiềm ẩn rõ rệt nguy cơ hỏa hoạn.

Ngoài thời tiết khô hanh và gió mạnh, lưới giàn giáo dễ bắt lửa và các tấm xốp polystyrene che cửa sổ có thể đã làm ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn.