Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và đề nghị Moscow lập tức rút quân (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin RT, nghị quyết được thông qua với 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng, 5 phiếu chống. Nghị quyết được thông qua trong một phiên họp khẩn cấp hiếm hoi của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Lần gần đây nhất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp Đại hội đồng là vào năm 1982. Phiên họp khẩn cấp được tiến hành do Nga trước đó đã sử dụng quyền phủ quyết vào ngày 25/2 để ngăn chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc lên án chiến dịch quân sự của Nga và kêu gọi nước này rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine.

Nghị quyết lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đồng thời đề nghị Nga ngừng tấn công và lập tức rút quân khỏi Ukraine. Nghị quyết cũng kêu gọi Nga rút lại quyết định công nhận "độc lập, chủ quyền" cho hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Mặc dù nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc, nhưng được tin là mang sức nặng chính trị nhất định. Phát biểu sau phiên bỏ phiếu, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, cuộc xung đột ở Ukraine là "mối đe dọa đến an ninh châu Âu và toàn bộ trật tự dựa trên luật pháp".

Về phía Moscow, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine, đồng thời cáo buộc các chính phủ phương Tây đã gây sức ép với các thành viên Đại hội đồng nhằm thông qua nghị quyết.

Đại sứ Nebenzia một lần nữa khẳng định, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào dân thường ở hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk. Nhà ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống, triển khai vũ khí ở các khu vực dân cư.

Trong khi đó, lý giải về quyết định bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Đại hội đồng, Đại sứ Trung Quốc Zhang Jun cho biết, nghị quyết không có "sự tham vấn đầy đủ tất cả các thành viên của Đại hội đồng".

Giới chức ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực, sẵn sàng thúc đẩy nỗ lực ngoại giao trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay. "Chúng tôi hy vọng rằng hai bên sẽ tiếp tục quá trình đối thoại và đàm phán, cũng như nỗ lực cho một giải pháp chính trị có tính đến lợi ích an ninh của cả hai", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết ngày 2/3.

Phiên họp khẩn cấp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng. Lực lượng của Nga đang tăng cường bao vây, tấn công các thành phố chiến lược của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã lần đầu tiên công bố thiệt hại sau 7 ngày tiến hành chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine. Cụ thể, 498 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, 1.597 quân nhân bị thương với các mức độ khác nhau. Về thiệt hại của Ukraine, quân đội Nga ước tính, ít nhất 2.870 binh sĩ thiệt mạng, hơn 3.700 quân nhân bị thương và khoảng 572 quân nhân bị bắt giữ.