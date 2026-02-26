Liên hợp quốc phê duyệt những tín chỉ carbon đầu tiên

Liên hợp quốc phê chuẩn những tín chỉ carbon đầu tiên (Ảnh: Reuters).

Cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc cho biết những tín chỉ đầu tiên được cấp theo thị trường carbon mới liên quan đến một dự án tại Myanmar phân phối bếp đun củi hiệu suất cao, giúp giảm ô nhiễm không khí trong hộ gia đình và giảm áp lực lên rừng địa phương.

Được triển khai phối hợp với một công ty Hàn Quốc, dự án này sẽ tạo ra các tín chỉ được tính vào mục tiêu khí hậu của Hàn Quốc và Myanmar.

Thị trường do Liên hợp quốc vận hành, được thiết lập theo Thỏa thuận Paris về khí hậu, cho phép các công ty và quốc gia bù đắp lượng phát thải vượt mức bằng cách tài trợ cho các dự án cắt giảm khí nhà kính tại những quốc gia khác.

Cơ quan khí hậu Liên hợp quốc, cho biết lượng phát thải được ghi nhận theo cơ chế mới thấp hơn 40% so với một chương trình trước đây do áp dụng các phương pháp tính toán thận trọng hơn Cơ chế Tín chỉ theo Thỏa thuận Paris (PACM).

“Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng niềm tin vào thị trường này ngay từ đầu, và đợt cấp tín chỉ đầu tiên này cho thấy hệ thống đang vận hành đúng như dự định”, bà Jacqui Ruesga, Phó Chủ tịch cơ quan Liên hợp quốc giám sát PACM, cho biết.

Các nhà phê bình lo ngại nếu được thiết kế không chặt chẽ, những cơ chế như vậy có thể làm suy yếu nỗ lực kiềm chế biến đổi khí hậu toàn cầu bằng cách cho phép các quốc gia hoặc doanh nghiệp “tô xanh” hoặc phóng đại mức giảm phát thải của mình.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 2 tỷ người trên toàn cầu vẫn nấu ăn bằng lửa trần hoặc bếp kém hiệu quả sử dụng nhiên liệu như dầu hỏa, than đá hoặc sinh khối như củi, phế phẩm cây trồng hoặc phân động vật. Ô nhiễm không khí do đó gây ra khiến hàng triệu người tử vong mỗi năm.