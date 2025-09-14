Liên hợp quốc nêu khả năng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock (Ảnh: AFP).

Annalena Baerbock, cựu Ngoại trưởng Đức và hiện là Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, cho biết bà có thể hình dung khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Ukraine để bảo đảm lệnh ngừng bắn và hòa bình hậu chiến, nếu được đa số các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ủng hộ.

Bà Baerbock, người đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 9/9, chia sẻ tầm nhìn của bà về vai trò của Liên hợp quốc trong việc khôi phục hòa bình tại Ukraine.

Bà nói rằng nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình, thì thỏa thuận đó cần phải được bảo đảm theo cách tốt nhất có thể, và nếu đa số các quốc gia thành viên quyết định rằng cần có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thì hy vọng điều đó sẽ bảo đảm hòa bình lâu dài.

Bà Baerbock bổ sung rằng những sứ mệnh gìn giữ hòa bình như vậy “cần thiết hơn bao giờ hết, và không chỉ ở châu Âu”.

Cả Nga và Ukraine chưa bình luận trước phát biểu của quan chức Liên hợp quốc.

Trước đó, vào ngày 4/9, sau cuộc họp của “Liên minh những nước sẵn sàng hành động”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 35 nhà lãnh đạo sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong khi 26 quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng hoặc đưa binh sĩ, hoặc cung cấp một số nguồn lực để hỗ trợ lực lượng an ninh.

"Sát cánh cùng chúng tôi là toàn bộ châu Âu tự do, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand và các đối tác khác trên toàn thế giới. Kết quả mà chúng tôi đã đạt được: 26 quốc gia sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine bằng hành động. Tôi biết ơn tất cả các nhà lãnh đạo vì sự hợp tác chung này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X hôm 6/9.

Ban đầu Tổng thống Macron nói 26 nước sẽ triển khai lực lượng trực tiếp tại Ukraine, nhưng sau đó làm rõ rằng một số nước sẽ tham gia theo cách khác, như huấn luyện hoặc trang bị cho quân đội Ukraine từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể quy mô quân số.

Các chính phủ châu Âu cũng khẳng định lực lượng của họ tại Ukraine sẽ cần đến sự bảo đảm an ninh từ Mỹ như “hậu thuẫn cuối cùng”. Giới chức châu Âu đồng thời hối thúc Mỹ gây thêm sức ép với Moscow.

Sau đó, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã chỉ trích đề xuất về đảm bảo an ninh cho Ukraine do các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị của “liên minh sẵn sàng hành động".

Theo ông, những đề xuất này là không có ý nghĩa và sẽ không đi đến đâu.

Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 cảnh báo bất kỳ lực lượng phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu "hợp pháp" đối với quân đội Nga.

Ông Putin nói thêm rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm các đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin tuyên bố vẫn ưu tiên đàm phán để kết thúc xung đột Ukraine, nhưng sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Nhà lãnh đạo Nga bác bỏ khả năng triển khai lực lượng NATO đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.