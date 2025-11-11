Campuchia lên tiếng việc Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Khmer Times).

Trong một tuyên bố chính thức được Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia công bố ngày 10/11, Campuchia bác bỏ hoàn toàn cáo buộc rằng nước này đã rải mìn mới trong khu vực.

Cơ quan này nhấn mạnh vùng biên giới vẫn còn đầy rẫy bom mìn sót lại từ các cuộc xung đột trong thập niên 1970 và 1980, và nhiều bãi mìn vẫn chưa được rà phá do địa hình hiểm trở và ranh giới chưa phân định dứt khoát.

“Từ trước đến nay Campuchia chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại mìn mới nào và sẽ không bao giờ làm như vậy”, tuyên bố nêu rõ, khẳng định lại cam kết của nước này đối với Công ước cấm mìn Sát thương.

Bộ Ngoại giao Campuchia cũng bày tỏ thất vọng trước việc Thái Lan đột ngột đình chỉ thỏa thuận, lưu ý rằng Tuyên bố chung đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế và tượng trưng cho một giai đoạn mới trong nỗ lực ngoại giao khu vực.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 10/11 cho biết Thái Lan sẽ đóng băng mọi hoạt động theo các thỏa thuận hòa bình với Campuchia, hay còn gọi là thỏa thuận Kuala Lumpur.

Động thái này diễn ra sau vụ 4 binh sĩ Thái Lan bị thương bởi một vụ nổ mìn trong lúc tuần tra biên giới tại tỉnh Si Sa Ket hôm 10/11. Một trong các binh sĩ Thái Lan bị mất bàn chân phải trong vụ nổ, 3 người còn lại bị thương nhẹ hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit cho biết quả mìn nhiều khả năng vừa mới được đặt gần đây vì vụ nổ xảy ra trên một con đường mà binh sĩ Thái thường xuyên tuần tra.

Thủ tướng Charnvirakul đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Thái Lan gửi đơn khiếu nại đến nhóm quan sát gồm các sĩ quan quân đội Đông Nam Á đang giám sát tiến trình hòa bình.

Tuyên bố chung Kuala Lumpur là một thỏa thuận do Mỹ và Malaysia làm trung gian ký vào cuối tháng 10, nhằm giảm căng thẳng quân sự và thúc đẩy hợp tác dọc theo biên giới Campuchia - Thái Lan, bao gồm cả kế hoạch trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia.

Tuyên bố được ca ngợi là một bước đột phá ngoại giao. Buổi ký kết văn kiện có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Trung tướng Rath Dararoth, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, hôm qua cho biết ông đã thông báo cho các thành viên của Đoàn Tùy viên Quân sự Phnom Penh về tiến trình thực hiện thỏa thuận hòa bình.

Ông Rath nhấn mạnh, thỏa thuận là nền tảng cho việc xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông cũng nhắc lại một số cam kết chính theo thỏa thuận, bao gồm việc trả tự do cho binh sĩ Campuchia bị bắt, rút ​​vũ khí hạng nặng, rà phá bom mìn, giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới, nỗ lực chung chống tội phạm xuyên quốc gia và bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Ông cho biết Campuchia vẫn chân thành cam kết "thực hiện các nghĩa vụ của mình và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thái Lan vì lợi ích chung của cả 2 quốc gia và nhân dân 2 nước”.