Mỹ vạch lằn ranh đỏ, Tổng thống Trump sắp ra quyết định cuối cùng về Iran

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Nhà Trắng ngày 29/5 cho biết cuộc họp của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Tình huống Nhà Trắng đã kết thúc và kéo dài khoảng 2 giờ.

Quan chức Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận với Iran nếu thỏa thuận đó đáp ứng được "lằn ranh đỏ” của ông.

"Tổng thống Trump sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận có lợi cho Mỹ và đáp ứng được lằn ranh đỏ của ông. Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, quan chức Nhà Trắng nêu rõ.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nhấn mạnh 3 “lằn ranh đỏ” của Tổng thống Trump: Iran cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao và mở lại eo biển Hormuz quan trọng.

Trước cuộc họp tại Phòng Tình huống, Tổng thống Trump đã phát tín hiệu về ý định đưa ra "quyết định cuối cùng" trong cuộc họp, nhắc lại lời kêu gọi Iran từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Washington và Tehran đang tiến gần đến một thỏa thuận về bản ghi nhớ 60 ngày.

"Iran phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân hay bom hạt nhân. Eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí, cho giao thông hàng hải không hạn chế cả hai chiều", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump cũng nói rằng tất cả các loại thủy lôi, nếu có, sẽ bị "xóa sổ", đồng thời quân đội Mỹ đã gỡ bỏ nhiều thủy lôi bằng tàu quét mìn và Iran sẽ hoàn tất "việc gỡ bỏ và/hoặc kích nổ ngay lập tức bất kỳ loại thủy lôi nào còn sót lại”.

Nhà lãnh đạo Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran và các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz có thể “trở về nhà”.

Ngoài ra, ông cho biết uranium làm giàu của Iran, bị chôn vùi dưới lòng đất sau cuộc tấn công bằng máy bay ném bom B-2 của Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái, sẽ được Mỹ khai quật và bị "tiêu hủy", phối hợp chặt chẽ với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Iran ngày 29/5 tuyên bố nước này đang chờ đợi hành động chứ không phải tuyên bố từ phía Mỹ, sau khi các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc một thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Iran nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.

“Chúng tôi không tin tưởng vào những lời đảm bảo và lời nói suông, chỉ có hành động mới là thực chất. Sẽ không có hành động nào được thực hiện trước khi phía bên kia hành động. Người thắng cuộc trong bất kỳ thỏa thuận nào là người chuẩn bị tốt hơn cho xung đột vào ngày hôm sau”, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Baqer Ghalibaf, tuyên bố.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, do Pakistan làm trung gian và Qatar hỗ trợ, vẫn đang diễn ra dựa trên đề xuất 14 điểm của Tehran nhằm đạt được một bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ và đảm bảo việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói rằng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tập trung vào việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và vấn đề hạt nhân hay việc quản lý eo biển Hormuz không phải là một phần của các cuộc đàm phán.

Mặc dù có những gợi ý cho rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington sắp dẫn đến một bản ghi nhớ, nhưng các nguồn tin cho biết bản ghi nhớ khả thi vẫn chưa được hoàn thiện.