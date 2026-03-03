Lễ tang trùm ma túy Mexico: Quan tài vàng và vòng hoa không tên

Trùm ma túy Mexico El Mencho được an táng bằng quan tài vàng (Ảnh: X).

Một quan chức Mexico xác nhận, Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh El Mencho, trùm băng đảng khét tiếng Jalisco New Generation, đã được an táng trong một quan tài dát vàng tại một nghĩa trang ở Zapopan, ngoại ô Guadalajara, thành phố lớn thứ hai của Mexico.

Hàng chục người đã đi theo đoàn tang lễ, nhiều người che ô đen giữa một ngày nắng và có ban nhạc biểu diễn dòng nhạc vùng miền Mexico được gọi là banda.

Văn phòng Tổng Chưởng lý từ chối xác nhận nơi chôn cất El Mencho vì “lý do an ninh”.

An ninh đã được tăng cường từ hôm 1/3 quanh một nhà tang lễ, nơi các vòng hoa lớn được gửi đến mà không ghi tên. Một số vòng hoa có hình một con gà trống kết bằng hoa. El Mencho đôi khi được gọi với biệt danh “Chúa tể của những con gà trống”.

Quân đội Mexico đã bắn hạ Mencho hơn một tuần trước khi tìm cách bắt giữ ông ta. Vụ đột kích này đã kéo theo làn sóng bạo lực tại khoảng 20 bang của Mexico.

Giấy chứng tử nêu rõ ông trùm ma túy này bị trúng đạn ở ngực, bụng và chân. Giấy chứng tử phù hợp với mô tả về chiến dịch bắt giữ Mencho do Bộ trưởng Quốc phòng Ricardo Trevilla đưa ra, theo đó thủ lĩnh băng đảng và 2 vệ sĩ của ông ta đã bị thương nặng trong cuộc đấu súng với lực lượng an ninh bên ngoài một ngôi nhà ở Tapalpa, bang Jalisco. Cả 3 đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Giấy chứng tử cũng ghi rằng Mencho sẽ được chôn cất, theo thông lệ trong các trường hợp tử vong do bạo lực nhằm cho phép thu thập thêm bằng chứng pháp y nếu cần trong tương lai. Tài liệu không nêu rõ địa điểm chôn cất.

Thi thể của ông ta được đưa tới thành phố Mexico để khám nghiệm tử thi, sau đó được bàn giao cho gia đình.

Những lo ngại an ninh của nhà chức trách xung quanh địa điểm an táng là có cơ sở. Cái chết của Mencho đã kích hoạt các hành động trả đũa của băng đảng tại nhiều bang. Hơn 70 người đã thiệt mạng trong khoảng thời gian từ chiến dịch quân sự đến các vụ bạo lực sau đó. Chính phủ Mexico cho biết các chiến dịch an ninh vẫn đang tiếp tục nhằm vào những thành viên cấp cao khác của băng đảng.

Tại Mexico, việc bao quanh các lễ chôn cất trùm ma túy bằng bầu không khí bí ẩn là điều thường thấy, điều mà những người ủng hộ họ tận dụng để cố gắng nâng họ lên thành huyền thoại.

Tại Culiacan, bang lân cận Sinaloa, quê hương của một băng đảng cùng tên, có một nghĩa trang nổi tiếng với các hầm mộ và lăng mộ xa hoa dành cho những ông trùm một thời như Ignacio Coronel, một cộng sự cũ của El Mencho, và Arturo Beltrán Leyva.

Có cả trường hợp trùm ma túy bị tuyên bố là đã chết 2 lần, như Nazario Moreno, thủ lĩnh băng đảng Knights Templar mang màu sắc bạo lực và giả tôn giáo, người mà nhà chức trách cho biết đã bị tiêu diệt năm 2010, nhưng chỉ thực sự bị tiêu diệt vào năm 2014.

Đôi khi thi thể biến mất, như trường hợp của Heriberto Lazcano, thủ lĩnh băng đảng Zetas khét tiếng. Thi thể của hắn bị đánh cắp vào năm 2012. Hoặc họ chết trong những hoàn cảnh kỳ lạ, như Amado Carrillo Fuentes, “Chúa tể bầu trời”, người tử vong trong một ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.