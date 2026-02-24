Hé lộ vai trò của CIA trong chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy Mexico

Cảnh sát phong tỏa khu vực nơi các phương tiện bị đốt cháy sau chiến dịch tiêu diệt El Mencho (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, các cơ quan tình báo Mỹ đã cung cấp thông tin then chốt cho chiến dịch của Mexico nhằm tiêu diệt trùm ma túy El Mencho.

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết, Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh El Mencho, tử vong do vết thương sau khi bị nhắm mục tiêu hôm 22/2 tại Tapalpa, bang Jalisco, miền tây Mexico. Băng đảng của Mencho đã đáp trả bằng các hành động bạo lực trả đũa trên khắp cả nước.

Theo giới chức Mexico, Mỹ đã cung cấp thông tin “bổ sung” cho chiến dịch nhằm vào thủ lĩnh lâu năm của Jalisco New Generation Cartel (CJNG), một tổ chức buôn lậu lớn fentanyl, cocaine và methamphetamine vào thị trường Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận sự tham gia của tình báo Mỹ trong một bài đăng trên X, cho biết “một mục tiêu hàng đầu” của cả Mỹ và Mexico đã bị tiêu diệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla Trejo cho biết tình báo quân đội đã xác định vị trí của Mencho bằng cách theo dõi một cộng sự của bạn gái ông trùm này.

Theo các nguồn tin khác, thông tin do CIA cung cấp thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành Chống Cartel (JITF-CC) do Lầu Năm Góc dẫn dắt mang tính “quyết định” đối với chiến dịch loại bỏ Mencho. JITF-CC được thành lập tháng trước và được cho là đã áp dụng kinh nghiệm chống nổi dậy của Mỹ tại Trung Đông vào cuộc chiến chống các băng đảng ma túy.

Các bản tin không nêu rõ tình báo được thu thập bằng cách nào. Nguồn tin cho rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe đã mở rộng chương trình chống các băng đảng được thiết lập dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, bao gồm việc tuyển mộ chỉ điểm tại thực địa. Một cựu quan chức Mỹ nói, chính phủ Mexico đã nhận được một “gói mục tiêu chi tiết về trùm ma túy El Mencho”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhằm tăng cường trấn áp buôn bán ma túy, đồng thời dọa can thiệp trực tiếp trên lãnh thổ Mexico.

Các thành viên CJNG đã trả đũa cái chết của thủ lĩnh bằng cách đấu súng với lực lượng an ninh tại các bang Jalisco, Michoacan, Tamaulipas, Zacatecas, Colima và Oaxaca. Hoạt động tại các sân bay ở Puerto Vallarta và Guadalajara bị gián đoạn do nguy cơ bạo lực.

Băng đảng CJNG được thành lập năm 2009, được cho là một trong những tổ chức giàu có và bạo lực nhất Mexico. Nhóm này được biết đến với việc tài trợ lực lượng tác chiến đặc biệt được trang bị tốt của riêng mình, mà các thành viên được cho là đã tích lũy kinh nghiệm tác chiến máy bay không người lái khi chiến đấu cho Kiev trong cuộc xung đột tại Ukraine.