Tổng thống Trump: Mỹ sẽ thu giữ uranium làm giàu của Iran

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: Nation).

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết uranium đã làm giàu của Iran “có thể” được cất giấu, nhưng ông khẳng định Mỹ sẽ “thu hồi” số vật liệu này.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải thu hồi được chúng (uranium làm giàu) để chống lại các thông tin giả mạo. Chính tôi đã nói rằng chúng ta sẽ thu hồi được chúng, và chúng ta sẽ thu hồi được. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nói rằng chỉ có Mỹ và có thể là Trung Quốc mới có khả năng thu hồi vật liệu hạt nhân của Iran.

Ông cũng cảnh báo Mỹ đang theo dõi sát sao các cơ sở hạt nhân của Iran cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm khai thác vật liệu này.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao. Chúng tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đó”, ông Trump nhấn mạnh.

“Nếu họ di chuyển chúng (uranium làm giàu), và tôi đã nói với họ điều đó, nếu họ cử lực lượng đến đó để thử làm việc này… tất cả những gì chúng tôi sẽ làm là ném vào đó vài quả bom và mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ sẽ không làm được việc đó”, ông Trump nói, đồng thời cho biết Mỹ có “9 camera” theo dõi 3 địa điểm hạt nhân của Iran “24 giờ một ngày”.

“Chúng tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đó. Chưa ai đến gần chỗ đó”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump cũng tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí lập trường về việc Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã thảo luận về mối đe dọa hạt nhân từ Iran với Chủ tịch Trung Quốc.

“Tôi nghĩ Trung Quốc không muốn Iran có vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói, đừng quá lo lắng, các ngài cũng không muốn họ có vũ khí hạt nhân”, ông Trump cho biết thêm.

Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với ông rằng: "Nếu tôi có thể giúp đỡ gì được, tôi rất muốn giúp" đạt được một thỏa thuận với Iran.

Ông Trump xác nhận nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng ủng hộ việc mở cửa eo biển Hormuz.

"Bất cứ ai mua nhiều dầu như vậy rõ ràng đều có mối quan hệ nào đó với họ (Iran), nhưng ông ấy nói: “Tôi rất muốn giúp đỡ, nếu tôi có thể giúp đỡ bằng bất cứ cách nào”. Ông ấy muốn thấy eo biển Hormuz được mở cửa", Tổng thống Trump nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 13/5 tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tập trung cao độ vào việc đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và coi đây là tiêu chí trung tâm và “lằn ranh đỏ” cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nghị sĩ rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ cần “vài tuần” là có thể làm giàu một tấn uranium lên cấp độ vũ khí.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đã viện dẫn kho uranium làm giàu của Iran như một phần lý do cho cuộc chiến với Iran. Tổng thống Trump cũng nói rằng ông muốn Iran giao nộp uranium làm giàu để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ông Ebrahim Rezaei, đại diện Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, gần đây cảnh báo Iran có thể xem xét việc làm giàu uranium lên mức 90% trong trường hợp Mỹ nối lại chiến dịch tấn công.

Iran được cho là vẫn sở hữu hơn 400kg uranium đã được làm giàu tới mức 60%. Đây là một bước ngắn về mặt kỹ thuật để đạt tới mức 90% dùng cho sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình, đồng thời khẳng định sẽ không chuyển uranium làm giàu sang nước khác.