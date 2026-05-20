Phản ứng của Mỹ về kịch bản Nga tiếp quản uranium làm giàu từ Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

“Đó hiện tại không phải là kế hoạch của chúng tôi. Đó chưa bao giờ là kế hoạch của chúng tôi. Tôi đã thấy một số báo cáo về điều đó. Tôi không biết nó đến từ đâu”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 19/5.

Ông Vance cho rằng một sự sắp xếp như vậy có khả năng sẽ phải đối mặt với sự phản kháng từ cả Mỹ và Iran.

“Vì vậy, đó hiện tại không phải là kế hoạch của chính phủ Mỹ. Iran cũng chưa hề đề xuất điều đó. Cảm nhận của tôi là đó không phải là điều mà Iran muốn, và tôi biết Tổng thống Donald Trump cũng đặc biệt không hào hứng với điều đó”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không đưa ra các cam kết trước trong một cuộc đàm phán “về bất kỳ chủ đề cụ thể nào”.

Trước đó, kênh truyền hình Al Hadath của Ả rập Xê út dẫn một tài liệu rò rỉ mà kênh này tiếp cận được cho biết, Iran được cho là sẵn sàng chuyển giao kho uranium làm giàu cao của nước này cho Nga. Ý tưởng này được đưa ra như một phần của đề xuất hòa bình mới nhất mà Iran đã gửi cho Mỹ thông qua Pakistan.

Theo nguồn tin, Iran được cho là sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân của nước này trong một thời gian dài nhưng chỉ với điều kiện là uranium làm giàu cao sẽ được chuyển giao cho Nga, thay vì Mỹ. Tehran vẫn loại trừ việc xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, Al Hadath đưa tin.

Giới chức Nga nhiều lần cho biết nước này sẵn sàng tiếp quản uranium đã làm giàu của Iran nhằm hỗ trợ giải quyết xung đột Mỹ - Iran. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran dường như chưa tính đến phương án này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các bên đàm phán đang thảo luận về nhiều phương án khác nhau nhằm giải quyết tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Tehran hiện vẫn chưa sẵn sàng xem xét khả năng chuyển giao uranium đã làm giàu cho Nga.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là một điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán với Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium đã làm giàu của mình. Ông Trump thậm chí một số lần tuyên bố lực lượng của Mỹ có thể tiến vào Iran để thu giữ số uranium làm giàu ước tính khoảng 450kg của Iran.

Nói về tình hình đàm phán hiện nay, Phó Tổng thống Vance cho biết ông tiếp tục nhận thấy những rạn nứt trong ban lãnh đạo của Iran và lập trường đàm phán của Tehran hiện vẫn chưa rõ ràng.

Ông nói, đàm phán tuy có tiến triển nhưng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tái khởi động một chiến dịch quân sự tại Iran nếu quốc gia này không đồng ý với điều kiện không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.