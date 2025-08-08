Ông Tập Cận Bình và ông Putin điện đàm

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Brazil năm 2019 (Ảnh: Xinhua).

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm vào ngày 8/8 rằng, Trung Quốc "muốn thấy" Moscow và Washington cải thiện quan hệ.

"Trung Quốc muốn thấy Nga và Mỹ duy trì liên lạc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine", đài truyền hình Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình nói với ông Putin.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc hoan nghênh việc tiếp tục duy trì liên lạc giữa Nga và Mỹ, ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Mỹ và Nga, và khuyến khích việc hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo truyền thông Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Bắc Kinh cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

CCTV đưa tin, Tổng thống Putin đã thông báo cho Chủ tịch Tập Cận Bình về những cuộc trao đổi gần đây giữa Nga và Mỹ, đồng thời cho biết Nga sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm chính thức tới Nga. Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong hơn 20 nguyên thủ quốc gia tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 ở Nga.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã có các cuộc hội đàm theo hình thức kín và sau đó là phiên họp mở rộng với các phái đoàn hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc các cuộc thảo luận giữa ông Tập và ông Putin đã đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, cũng như gần 30 thỏa thuận liên chính phủ và liên ngành trong nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm Nga, ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột tại Ukraine nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình công bằng, bền vững và lâu dài.

Ông Tập nhấn mạnh, đó là con đường để hướng tới hòa bình lâu dài. Ngoài ra, ông Tập khẳng định, Bắc Kinh ủng hộ và kiên trì theo đuổi lập trường an ninh toàn cầu mang tính chung, toàn diện, hợp tác và bền vững trong ứng xử với vấn đề Ukraine.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ mong muốn về một giải pháp hòa bình "công bằng, lâu dài và có tính ràng buộc", được cả Nga và Ukraine chấp nhận thông qua đối thoại.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Tổng thống Putin đã đánh giá cao lập trường của Bắc Kinh và tái khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán mà không đưa ra điều kiện tiên quyết.