Lãnh đạo NATO nói về lo ngại xung đột trực tiếp với Nga

Lực lượng Nga ở Ukraine (Ảnh: Tass).

"Một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga sẽ khác với cuộc chiến hiện nay giữa Nga và Ukraine. Nó sẽ khác vì nhiều lý do mà tôi không thể bàn sâu vào lúc này, bởi vì chúng tôi không muốn làm cho họ biết nhiều thông tin hơn, nhưng nó sẽ khác", Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp của NATO ở Ljubljana ngày 13/10.

Tổng Thư ký NATO lo ngại Nga có thể khởi xướng một cuộc xung đột quân sự với liên minh, mặc dù ông không giải thích tại sao Moscow muốn tấn công NATO.

Cùng ngày, quan chức cấp cao tình báo Đức cũng cáo buộc Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với EU, cảnh báo "hòa bình băng giá" của Moscow với khối này có thể leo thang thành "đối đầu gay gắt" bất cứ lúc nào.

Ông Martin Jager, người vừa tiếp quản Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) vào tháng trước, đã phát biểu trước các nhà lập pháp tại Berlin rằng, Moscow được cho là đang tìm cách làm suy yếu NATO - cáo buộc mà Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận.

"Chúng ta không được ngồi yên và cho rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga sẽ không xảy ra sớm nhất vào năm 2029. Trong trường hợp khả thi nhất, có một nền hòa bình băng giá ở châu Âu, nhưng có thể biến thành đối đầu gay gắt bất cứ lúc nào", ông Jager phát biểu trước các lãnh đạo cơ quan tình báo trong nước và quân sự của Đức.

"Để đạt được mục tiêu này, Nga sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự trực tiếp với NATO, nếu cần thiết", ông Jager dự đoán.

Berlin thường xuyên nêu ra viễn cảnh về một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Moscow kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, tướng Carsten Breuer, cho biết nước này phải chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản đối đầu với Nga vào năm 2029.

Những phát biểu của ông Jager được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang tăng cường chi tiêu quân sự, do lo ngại nguy cơ Nga hành động quân sự.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague hồi tháng 6, các quốc gia thành viên đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP vào năm 2035. EU cũng đã phê duyệt một số chương trình nhằm tăng chi tiêu quân sự trong năm nay, bao gồm sáng kiến ​​ReArm Europe trị giá 800 tỷ euro (930 tỷ USD).

Trong khi đó, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên EU nào. Nga cho rằng đây chỉ là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, thay vì các chương trình xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 khẳng định những cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là bịa đặt và vô lý.

Tổng thống Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước. Moscow cũng cảnh báo viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev trên thực tế khiến NATO "trở thành bên tham gia trực tiếp" vào cuộc xung đột.

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, đồng thời cho biết sự ủng hộ của khối quân sự này đối với tư cách thành viên của Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay.