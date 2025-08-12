Lãnh đạo NATO hé lộ thỏa thuận hòa bình tiềm năng của Nga - Ukraine

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC vào ngày 10/8, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết Ukraine có thể sẽ phải chấp nhận quyền kiểm soát trên thực địa của Nga đối với một số vùng lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

"Câu hỏi sẽ là làm thế nào để xúc tiến (thỏa thuận) sau lệnh ngừng bắn, bao gồm cả ý nghĩa về mặt đảm bảo an ninh cho Ukraine", ông Rutte nói.

Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine.

"Khi nói đến các cuộc đàm phán toàn diện, và chúng ta hãy hy vọng rằng cuộc đàm phán vào ngày thứ sáu sẽ là một bước quan trọng trong tiến trình đó…. Vấn đề (đàm phán) sẽ là về lãnh thổ. Tất nhiên, vấn đề còn là việc đảm bảo an ninh, sự cần thiết của việc phải thừa nhận rằng Ukraine tự quyết định tương lai của mình, rằng Ukraine phải là một quốc gia có chủ quyền, tự quyết định tương lai địa chính trị của mình, tất nhiên không có giới hạn nào về lực lượng quân sự. Và đối với NATO, cũng không có giới hạn nào về sự hiện diện của chúng tôi ở sườn phía Đông", ông Rutte nói thêm.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga ngày 10/8 tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận nhượng bộ Nga, đồng thời cho rằng mỗi sự nhượng bộ đều dẫn đến nguy cơ xung đột gia tăng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/8 cũng bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, đề cập tới các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Ông Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách đổi lệnh ngừng bắn lấy việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập.

Tuyên bố của các quan chức Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 nói rằng, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev có thể sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ".

“Đây là vấn đề rất phức tạp. Nhưng chúng ta sẽ lấy lại một số lãnh thổ, và chúng ta sẽ hoán đổi một số khác. Sẽ có việc trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên”, ông Trump nói, song không nêu cụ thể những vùng lãnh thổ nào có thể nằm trong kế hoạch hoán đổi.

Trong bối cảnh gia tăng áp lực để đạt được một thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Zelensky "sẽ phải chuẩn bị ký kết một điều gì đó", nhưng không nêu rõ những điều khoản nào có thể được đưa vào thỏa thuận.

Trong những ngày gần đây, các quan chức Mỹ đã công khai cân nhắc đến khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine để đổi lấy hòa bình.

Hãng tin Bloomberg ngày 8/8 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, các quan chức Mỹ và Nga đang thảo luận về một thỏa thuận lãnh thổ, nhằm mục đích chấm dứt xung đột và đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán kỹ thuật hướng tới một giải pháp hòa bình cuối cùng.

Ukraine đang kiểm soát phần phía bắc của các tỉnh Zaporizhia và Kherson, cũng như một phần của tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia.