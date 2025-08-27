Mỹ sẽ mở cửa cho 600.000 du học sinh Trung Quốc

Du học sinh Trung Quốc tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Columbia (Mỹ) (Ảnh minh họa: Xinhua).

Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Phòng Bầu dục hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tôi nghe nhiều tin tức rằng chúng ta sẽ không cho phép sinh viên Trung Quốc nhập cảnh. Chúng ta sẽ cho phép họ nhập cảnh. Điều này rất quan trọng, tới 600.000 sinh viên".

Ông Trump nhắc lại lập trường này tại cuộc họp nội các hôm 26/8 khi ông nói ông cảm thấy “vinh dự” khi có sinh viên Trung Quốc tại Mỹ và cho rằng họ giúp các trường đại học duy trì hoạt động.

“Tôi đã nói với Chủ tịch Tập Cận Bình là chúng ta vinh dự được đón sinh viên Trung Quốc tại đây. Tất nhiên, chúng ta sẽ kiểm tra”, ông cho biết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết ông Donald Trump đã nói với ông Tập Cận Bình trong một cuộc điện đàm hồi tháng 6 rằng “Mỹ rất vui khi có sinh viên Trung Quốc đến học tập”.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi cuối tháng 5 rằng họ sẽ “tích cực thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc, trong đó có các sinh viên đang theo học các lĩnh vực then chốt.

Sau nhiều thập niên tăng trưởng, số sinh viên Trung Quốc tại Mỹ đạt đỉnh 372.532 trong năm học 2019-2020, ngay trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Con số này giảm xuống còn 289.526 vào năm 2022 và tiếp tục xuống 277.398 vào năm 2023.

Trong năm qua, một số trường đại học Mỹ, bao gồm Đại học Michigan, đã chấm dứt hợp tác với các trường Trung Quốc.

Theo giới chuyên gia, số lượng du học sinh Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm do quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng và dân số Trung Quốc suy giảm.