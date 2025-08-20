Kỹ sư phần mềm tiếng tăm rời Mỹ trở về Trung Quốc

Chuyên gia phần mềm công nghiệp Zhou Ming (Ảnh: SCMP).

Theo SCMP, chuyên gia phần mềm Zhou Ming đã rời vị trí lãnh đạo tại Altair, tập đoàn kỹ thuật toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, để trở về Trung Quốc.

Theo thông báo trên trang mạng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật thuộc Viện Công nghệ Phương Đông tại Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang), ông Zhou nhận công tác tại trường với tư cách là giáo sư chủ nhiệm và là hiệu trưởng đầu tiên của trường hồi tháng 6 và hiện đang thành lập một nhóm nghiên cứu.

Ông Zhou cũng xác nhận động thái này trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình, nói rằng: "Tôi rất hào hứng được thúc đẩy nghiên cứu tiên phong, giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ những nhà đổi mới công nghệ tiếp theo".

Ông bày tỏ "niềm vui và vô cùng phấn khởi khi được tham gia vào một sứ mệnh lớn hơn nhiều so với chính chúng ta".

Viện Công nghệ Phương Đông cho biết, chuyên gia Zhou sẽ "thành lập một nhóm nghiên cứu và phát triển đẳng cấp thế giới về phần mềm kỹ thuật và công nghệ thiết kế tối ưu hóa".

Nhóm này sẽ tập trung vào công nghệ phần mềm kỹ thuật cốt lõi với mục tiêu "trao quyền cho sự đổi mới độc lập và nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi trong ngành sản xuất cao cấp của Trung Quốc".

Altair là công ty hàng đầu thế giới về phần mềm kỹ thuật và khoa học tính toán, tập trung vào mô phỏng, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

Công ty này cho biết họ có hơn 16.000 khách hàng tại 28 quốc gia, trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, điện toán, tài chính, năng lượng và công nghiệp ô tô.

Kinh nghiệm hoạt động của ông Zhou cũng cho thấy, ông đã đạt được "những kết quả đáng chú ý trên nhiều sản phẩm mang tính biểu tượng, bao gồm Boeing 787, Airbus 380 và 350".

Phần mềm công nghiệp mà ông đã giúp phát triển cũng đã được sử dụng trong các lĩnh vực quan trọng khác, bao gồm nhà máy điện và siêu máy tính.

Sự nghiệp của ông Zhou, bao gồm cả nghiên cứu học thuật và phát triển phần mềm kỹ thuật, bắt đầu với 10 năm học tập tại Đại học Beihang, cơ sở hàng đầu của Trung Quốc về nghiên cứu hàng không vũ trụ.

Năm 1988, ông chuyển đến Đại học Duisburg-Essen ở Đức, lấy bằng tiến sĩ và thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tập trung vào cơ học kết cấu và tối ưu hóa tại đây.

Ông cũng là nhân vật tiên phong trong lĩnh vực tối ưu hóa tô pô, một lĩnh vực toán học hướng đến việc tối ưu hóa bố cục thiết kế. Năm 1998, ông Zhou gia nhập Altair, nơi ông tích hợp nghiên cứu lý thuyết về tối ưu hóa tô pô vào công việc thực tế của mình, và sau đó được bổ nhiệm vị trí phó Chủ tịch cấp cao toàn cầu và kỹ sư trưởng của Altair.

Trong năm 2025, ông Zhou được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Mỹ "vì những đóng góp cho tối ưu hóa tô pô và công nghệ thiết kế tạo sinh dựa trên mô phỏng". Ông còn là tổng biên tập của tạp chí chính thức của Hiệp hội Tối ưu hóa Kết cấu và Đa ngành Quốc tế.

Chuyên gia Zhou là viện sĩ thứ 16 được tuyển dụng vào Viện Công nghệ Phương Đông. Trường đại học tư thục mới thành lập này có khoảng 70 sinh viên đại học đầu tiên, nhưng điểm số học tập của họ đã xếp thứ hai trong tỉnh, chỉ sau Đại học Chiết Giang.

Tọa lạc tại Đồng bằng sông Dương Tử - một trung tâm công nghệ lớn - viện này đặt mục tiêu nuôi dưỡng những nhà đổi mới sáng tạo thế hệ tiếp theo và xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp trong khuôn viên trường.