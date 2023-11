Kinh tế Israel thiệt hại 600 triệu USD/tuần vì chiến sự Gaza

Một binh sĩ Israel tựa đầu vào nòng súng pháo của xe bọc thép gần biên giới với Gaza ở miền nam Israel (Ảnh: AFP).

Báo cáo trên thống kê thiệt hại mỗi tuần trong 3 tuần đầu tiên của cuộc chiến nổ ra từ ngày 7/10, từ đó kết luận sự sụt giảm nguồn cung lao động là do việc huy động quân dự bị, việc sơ tán cư dân ở miền nam và miền bắc, và việc đóng cửa hệ thống giáo dục, gây khó khăn cho phụ huynh đi làm.

Cụ thể, Israel được cho là thiệt hại hơn 325 triệu USD do tình trạng đóng cửa các cơ sở giáo dục, khoảng 150 triệu USD do 144.000 cư dân sơ tán không đi làm, và khoảng 130 triệu USD do huy động khoảng 360.000 quân dự bị.

Ngân hàng Trung ương Israel lưu ý rằng việc mở cửa trở lại một phần hệ thống giáo dục trong những ngày gần đây có thể giúp giảm thiệt hại.

Sau khi bị Hamas tấn công bất ngờ, Israel đã đáp trả mạnh mẽ bằng chiến dịch tấn công trên không và trên bộ vào Dải Gaza, với lời hứa tiêu diệt hoàn toàn Hamas.

Israel và đồng minh thân cận nhất là Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể về tương lai của Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói nước này sẽ quản lý an ninh tại vùng lãnh thổ người Palestine trong "thời gian không xác định" sau khi chiến tranh kết thúc nhưng bác bỏ khả năng chiếm đóng lâu dài.

Từ khi xung đột bùng nổ, một số cơ quan tổ chức đã đưa ra ước tính chi phí cuộc chiến của Israel.

Báo kinh tế Calcalist đầu tháng 11 ước tính con số "lạc quan" là tới 51 tỷ USD, bằng 10% GDP, với điều kiện cuộc chiến kéo dài 8-12 tháng, chỉ gói gọn trong Dải Gaza mà không có sự can thiệp của Hezbollah, Iran hay Yemen, và với 350.000 lính dự bị Israel sớm quay trở lại làm việc.

Quân đội Israel không đồng ý với con số của Calcalist.

Trong khi đó, ngân hàng Bank Hapoalim hồi đầu tháng 10 ước tính Israel sẽ tốn ít nhất 6,8 tỷ USD cho cuộc chiến với Hamas. Ước tính này dựa vào phí tổn của các cuộc chiến trước đây, như cuộc chiến thứ 2 với Li Băng vào năm 2006 kéo dài 34 ngày và tốn 2,4 tỷ USD.