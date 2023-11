Israel đồng ý ngừng bắn cục bộ hàng ngày ở Gaza

Cảnh đổ nát ở Gaza sau hơn một tháng giao tranh giữa Israel và Hamas (Ảnh: Getty).

Nhà Trắng ngày 9/11 cho biết, Israel đã đồng ý ngừng hoạt động quân sự ở các khu vực phía bắc Dải Gaza 4 giờ mỗi ngày. Đây có thể coi là "khoảng dừng nhân đạo" nhằm tạo điều kiện đưa hàng viện trợ vào Gaza cũng như cho phép dân thường ở đây sơ tán đến nơi không có giao tranh.

"Israel đã thông báo với chúng tôi rằng sẽ không có hoạt động quân sự nào ở những khu vực này trong thời gian tạm dừng và quá trình này sẽ bắt đầu từ hôm nay", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho hay. Ông nói thêm, Israel sẽ thông báo ngừng bắn trước 3 giờ.

Ông Kirby gọi đây là bước đi đúng hướng và là bước đi tích cực đầu tiên nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Dải Gaza.

Trước đó, Israel từng thực hiện các "khoảng dừng nhân đạo" hay tạm dừng chiến dịch quân sự trong thời gian ngắn vì lý do nhân đạo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã gây sức ép với Thủ tướng Israael Benjamin Netanyahu để Israel đồng ý kéo dài thời gian tạm dừng chiến dịch quân sự ở Gaza.

Guardian dẫn nguồn thạo tin cho hay, ở giai đoạn đầu xung đột, Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng ngừng bắn liên tục 5 ngày Gaza để đổi lấy việc Hamas đồng ý trả tự do cho một số con tin. Đến nay, ông Netanyahu tiếp tục khẳng định sẽ không có ngừng bắn hoàn toàn cho đến khi Hamas thả toàn bộ con tin.

Ông Kirby nhấn mạnh, việc Israel ngừng bắn cục bộ tạm thời là kết quả của nỗ lực không ngừng của Mỹ với mong muốn đảm bảo hàng viện trợ nhân đạo có thể đến được Gaza và người dân ở đây được sơ tán an toàn. Ông Kirby lưu ý thêm, các khoảng dừng nhân đạo này cũng sẽ tạo hành lang an toàn cho các con tin được Hamas trả tự do.

"Chúng tôi đã hối thúc Israel giảm thiểu thương vong cho dân thường, làm mọi việc có thể để thực hiện mục tiêu đó", ông Kirby nói.

Về phía Israel, quân đội nước này nhấn mạnh Israel coi quyết định ngừng giao tranh tạm thời này là những khoảng dừng cục bộ chiến thuật. Cụ thể, mỗi ngày Israel sẽ ngừng hoạt động quân sự ở những khu vực nhất định.

Những khu vực này sẽ được thông báo trước để người dân có thể sơ tán từ phía bắc sang phía nam Gaza. Quan chức này cũng nói rằng, việc người dân bắt đầu di chuyển từ bắc đến nam vài ngày trở lại đây cho thấy lực lượng vũ trang Hamas đang mất dần kiểm soát đối với thành trì ở phía bắc Gaza.

"Không có việc ngừng bắn hoàn toàn. Tôi xin nhắc lại, không có chuyện ngừng bắn. Điều mà chúng tôi làm chỉ là thực hiện các khoảng dừng cục bộ, chiến thuật 4 giờ mỗi ngày để tạo điều kiện cho cứu trợ nhân đạo", người phát ngôn quân đội Israel Richard Hecht nói.

Trả lời câu hỏi liệu khi nào cơ chế ngừng bắn tạm thời có hiệu lực, người phát ngôn quân đội Israel nói: "Sẽ rất sớm thôi".

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh, bất cứ kế hoạch nào về ngừng giao tranh tạm thời ở Gaza phải được triển khai trên cơ sở phối hợp với Liên hợp quốc và theo thỏa thuận của tất cả các bên để "thực sự có hiệu quả".