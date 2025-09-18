Kiev lên tiếng về kịch bản lính gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tới Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi (Ảnh: RBC).

Bộ Ngoại giao Ukraine tỏ ra hoài nghi về ý tưởng cử lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tới Ukraine, vì các cơ chế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Liên hợp quốc từng được áp dụng trước đây đã chứng minh hiệu quả chưa cao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Heorhii Tykhyi, cho biết trong một buổi họp báo.

“Về sứ mệnh gìn giữ hòa bình, theo tôi, đây hiện tại vẫn chỉ là một cuộc thảo luận mang tính giả định”, ông Tykhyi nói.

Ông nhắc lại rằng Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Sybiha, trước đây từng lưu ý rằng các cơ chế của OSCE và Liên hợp quốc từng được sử dụng để giám sát, ví dụ như các thỏa thuận ngừng bắn hay các yếu tố khác nhằm đạt hòa bình ở Ukraine, đã cho thấy hiệu quả chưa cao trên thực tế.

“Do đó, chúng tôi hoài nghi về việc áp dụng các cơ chế của Liên hợp quốc và OSCE trong khuôn khổ giải pháp hòa bình hoặc ngừng bắn. Bộ trưởng Ngoại giao thường xuyên nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm các cơ chế thay thế, ít nhất là liên quan đến vấn đề ngừng bắn. Tôi cho rằng đây cũng là cách chúng tôi sẽ diễn giải tuyên bố này”, ông cho hay.

Trước đó, bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, cho biết bà có thể hình dung khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Ukraine để bảo đảm lệnh ngừng bắn và hòa bình hậu chiến, nếu được đa số các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ủng hộ.

Bà nói rằng nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình, thì thỏa thuận đó cần phải được bảo đảm theo cách tốt nhất có thể, và nếu đa số các quốc gia thành viên quyết định rằng cần có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thì hy vọng điều đó sẽ bảo đảm hòa bình lâu dài.

“Nếu một hiệp ước hòa bình được ký kết, nó phải được bảo vệ một cách tối đa. Và nếu đa số các quốc gia thành viên tin rằng lực lượng Mũ nồi xanh là cần thiết cho điều đó, thì hy vọng điều này sẽ góp phần bảo đảm hòa bình lâu dài. Trước hết, các cuộc đàm phán hòa bình phải được tiến hành”, bà Baerbock, người từng giữ chức ngoại trưởng Đức, nhấn mạnh.

Theo quan điểm của ông Tykhyi, bà Baerbock đang đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về việc Đại hội đồng Liên hợp quốc có thể hỗ trợ để khép lại cuộc chiến Nga - Ukraine. Ông hoan nghênh thiện chí từ Liên hợp quốc và cam kết sẽ cùng tìm cách để cơ quan này tham gia vào quá trình chấm dứt xung đột.

Mặt khác, một số chính trị gia châu Âu trước đó đã nhiều lần nêu vấn đề có thể điều lực lượng phương Tây tới Ukraine như một bảo đảm an ninh trong trường hợp đạt được giải pháp cho khủng hoảng.

Moscow nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối sự hiện diện của binh sĩ NATO tại Ukraine. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Nga sẽ coi là không thể chấp nhận việc Ukraine nhận bảo đảm an ninh thông qua “sự can thiệp quân sự nước ngoài ở bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine".