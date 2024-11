Kiev cáo buộc binh sĩ Nga đóng giả lính Ukraine tập kích thành trì hậu cần

Kupiansk sẽ trở thành điểm nóng mới trong thời gian tới (Ảnh: Telegraph).

Quân đội Ukraine cho rằng binh lính Nga đã mặc quân phục của Kiev để trong nỗ lực nhằm tấn công vào thành phố tiền tuyến Kupiansk.

Đại úy Andrii Kovaliov, người phát ngôn của quân đội Ukraine, cáo buộc binh sĩ Nga đã vi phạm luật lệ và quy tắc tác chiến khi mặc đồng phục giống đối phương.

Nga chưa bình luận về cáo buộc này. Luật chiến tranh quy định rằng bất kỳ sự ngụy trang nào cũng chỉ giới hạn ở hành động nhằm trốn thoát khỏi tầm ngắm của đối phương hoặc xâm nhập vào phòng tuyến. Binh lính không được phép chiến đấu trong quân phục của đối thủ.

Binh sĩ Nga và Ukraine mặc quân phục chiến đấu với các họa tiết khác nhau và có miếng dán ở tay hoặc mũ bảo hiểm khác nhau.

Kupiansk, một nút giao đường sắt và trung tâm hậu cần quan trọng, đã bị lực lượng Nga kiểm soát sau cuộc tấn công hồi tháng 2/2022. Lực lượng Ukraine đã giành lại thành phố này trong một cuộc tấn công chớp nhoáng qua vùng đông bắc vào tháng 9 cùng năm.

Theo Guardian, kể từ đầu tháng 10, tình hình ở Kupiansk đã xấu đi đáng kể đối với các lực lượng Ukraine. Các quân nhân Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đang áp đảo về pháo binh, thiết bị quân sự và nhân sự.

Các nhà phân tích cho biết nếu quân đội Nga giành được Kupiansk, họ có thể sử dụng nơi này làm bàn đạp để tiến xa hơn về phía tây vào khu vực Kharkov, nơi Nga đang tấn công theo hướng bắc.

Đại úy Kovaliov khẳng định rằng Ukraine vẫn kiểm soát thị trấn và đã "thành công đẩy lùi" mọi cuộc tấn công của Nga mặc dù một số blogger quân sự đưa tin rằng lực lượng Moscow đã bắt đầu phá vỡ hệ thống phòng thủ của thành phố.

Kênh Telegram Two Majors thân Moscow đưa tin rằng các nhóm binh sĩ Nga đã tiến vào thành phố vào ban đêm, đánh dấu "sự khởi đầu của trận chiến giành thành phố". Kênh Telegram DeepState thân Ukraine cũng có thông báo tương tự về diễn biến này.

DeepState cho biết: "Nga đã đột phá vào Kupiansk với 2 đoàn xe tiến về phía quận Limanu Persho".

Trong khi đó, Andrii Besedin, một viên chức thành phố Kupiansk, cho biết quân đội Nga tiến vào khu vực này hôm 13/11 đã không giữ được vị trí của mình.

John Hardie, phó giám đốc chương trình Nga tại tổ chức nghiên cứu Foundation for the Defence of Democracies có trụ sở tại Mỹ, cũng cho biết lực lượng Nga đã "xâm nhập khá sâu" vào khu vực phía đông của Kupiansk.

"Quân đội Nga đã tấn công theo bốn đợt, sử dụng tổng cộng 15 xe, bao gồm xe rà phá bom mìn UR-77, xe tăng và các xe bọc thép khác", ông cho biết.

Nga đã xâm nhập vào Kupiansk (Ảnh: Guardian).

Lực lượng của Nga đã tiến chậm rãi trong vài tháng qua trên khắp tiền tuyến dài Donbass, tăng tốc các cuộc tấn công vào tháng 10, giành hàng loạt lãnh thổ về tay.

Ở khu vực khác trên tiền tuyến, thông tin hiện trường cho biết lực lượng Nga đang gây sức ép với lực lượng Ukraine ở Kurakhove ở phía nam.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/11 tuyên bố Ukraine đã phòng thủ hiệu quả trên mặt trận Kupiansk.

"Hôm nay, Tổng tư lệnh đã trình bày báo cáo. Không chỉ có ở Donetsk, mà còn cả mặt trận Kupiansk, nơi các chiến binh của chúng ta đã hoạt động rất hiệu quả. Tôi biết ơn mọi người vì sự kiên cường của họ", ông nhấn mạnh.