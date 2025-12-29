Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận 2 máy bay trực thăng Enstrom F-28A và Enstrom 280C đã va chạm giữa không trung gần sân bay ở thị trấn Hammonton vào chiều 28/12.

Vào thời điểm xảy ra va chạm, trên mỗi máy bay có một phi công.

Khoảnh khắc trực thăng Mỹ lao thẳng xuống đất sau va chạm (Nguồn: RT)

Một người đã thiệt mạng, trong khi người còn lại được đưa đến bệnh viện với vết thương nguy hiểm đến tính mạng, Fox29 Philadelphia đưa tin.

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại vụ việc, một trực thăng dường như mất kiểm soát và rơi thẳng xuống đất.

Cột khói bốc lên tại hiện trường vụ rơi trực thăng Mỹ (Nguồn: RT)

Trong một video khác, cột khói được nhìn thấy bốc lên từ một trong những địa điểm được cho là nơi máy bay rơi.

Theo FAA, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ tiếp quản cuộc điều tra và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật.