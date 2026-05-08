Khoảnh khắc Iran "phóng tên lửa vào tàu chiến Mỹ" khi đấu hỏa lực ở Hormuz

Iran ngày 7/5 công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa vào “tàu khu trục của đối thủ gây hấn” sau khi Mỹ - Iran tuyên bố đấu hỏa lực trên eo biển Hormuz

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa vào tàu khu trục của đối thủ (Ảnh: RT).

Trước đó, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin, 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ gần eo biển Hormuz đã bị Iran nhắm mục tiêu. Tehran cho biết, động thái này nhằm trả đũa việc quân đội Mỹ tấn công một tàu chở dầu của Iran.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 3 tàu chiến Mỹ đã "xâm phạm" eo biển Hormuz và nhanh chóng rút khỏi khu vực sau khi bị hỏa lực của Iran bắn phá.

Theo hãng tin Tasnim của Iran, lực lượng này cho biết các báo cáo tình báo cho biết cuộc tấn công của Iran đã gây ra "thiệt hại đáng kể" đối với "đối thủ Mỹ".

Iran tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã lập tức tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các tàu quân sự của Mỹ sau các cuộc tấn công được cho là do Mỹ thực hiện gần eo biển Hormuz.

“Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran, trong một hành động trả đũa tức thì, đã tấn công các tàu quân sự của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz và phía nam Bandar Chabahar, gây thiệt hại đáng kể cho họ”, một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hazrat Khatam al-Anbiya của Iran cho biết.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách tấn công các mục tiêu trên biển và ven biển của Iran gần eo biển Hormuz.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/5, Tổng thống Donald Trump cho biết “3 tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới hỏa lực”. Ông cho biết “không có thiệt hại nào” đối với 3 tàu khu trục của Mỹ, nhưng “thiệt hại rất lớn đã xảy ra đối với các tàu tấn công của Iran”.

Ông Trump tuyên bố các tàu của Iran “đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với nhiều tàu nhỏ, được sử dụng để thay thế cho lực lượng hải quân bị suy yếu hoàn toàn” của Tehran.

“Những chiếc tàu này đã bị đánh chìm xuống đáy biển một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tên lửa đã được bắn vào các tàu khu trục của chúng ta, và dễ dàng bị bắn hạ. Tương tự, máy bay không người lái cũng xuất hiện và bị thiêu rụi trên không”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump cho rằng đây chỉ là "cuộc chạm trán nhẹ" và lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo sẽ giáng đòn “mạnh hơn và dữ dội hơn nhiều” nếu Iran không sớm ký kết một thỏa thuận.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng tuyên bố, lực lượng Mỹ đã đánh chặn "các cuộc tấn công vô cớ từ phía Iran" khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz và đáp trả bằng "các cuộc không kích tự vệ".

"Các lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và xuồng nhỏ khi 3 tàu khu trục của Mỹ đi ngang qua tuyến đường thủy này. Không có khí tài nào của Mỹ bị trúng đạn", CENTCOM xác nhận.

CENTCOM nói thêm rằng họ đã "loại bỏ các mối đe dọa đang nhắm đến và tấn công các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ, bao gồm những địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các vị trí chỉ huy và kiểm soát, cùng các điểm nút tình báo, giám sát và trinh sát".