Iran đưa ra bộ quy tắc mới với eo biển Hormuz?

Một tàu hàng ở Hormuz (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, Iran đã đưa ra một bộ quy tắc mới cho các tàu muốn quá cảnh qua eo biển Hormuz, đẩy mạnh nỗ lực chính thức hóa quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy này.

Với tiêu đề “Tờ khai Thông tin Tàu thuyền” (Vessel Information Declaration), tài liệu này là một mẫu đơn đăng ký do Cơ quan Quản lý Eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) mới thành lập của Iran ban hành. Tất cả các tàu quá cảnh phải hoàn thành mẫu đơn này để đảm bảo đi lại an toàn.

Tài liệu của PGSA hiện đã được cung cấp cho các hãng vận tải bao gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu các tàu phải khai báo tên và số nhận dạng, tất cả các “tên cũ”, quốc gia xuất xứ và điểm đến. Tài liệu cũng hỏi về quốc tịch của các chủ sở hữu và đơn vị vận hành đã đăng ký, quốc tịch của thủy thủ đoàn trên tàu, cùng chi tiết về hàng hóa.

Theo PGSA, thông tin phải được gửi qua email cho cơ quan này trước khi tàu có thể quá cảnh eo biển. Một email từ PGSA được chia sẻ bao gồm cảnh báo rằng “thông tin đầy đủ và chính xác là điều thiết yếu” để xử lý yêu cầu quá cảnh của tàu và các hướng dẫn tiếp theo sẽ được thông báo qua email.

Email viết: “Bất kỳ thông tin sai lệch hoặc thiếu sót nào sẽ thuộc trách nhiệm duy nhất của người đăng ký, và người đăng ký cũng phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh tương ứng”.

Hiện chưa rõ liệu có công ty vận tải nào đã xin phép PGSA hay chưa. Theo các nhà phân tích, việc làm này có thể khiến họ phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng 2, eo biển Hormuz hoàn toàn tự do cho bất kỳ con tàu thuộc bất kỳ nguồn gốc nào qua lại. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra, Iran dọa sẽ tấn công bất kỳ con tàu nào đi qua Hormuz mà không có sự cho phép của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một số tàu đã bị tấn công, và đại đa số các chủ tàu cũng như đơn vị vận hành đã chọn không mạo hiểm đưa tàu của họ đi qua nếu không có sự đồng ý của Iran.

Động thái thành lập một cơ quan quản lý eo biển cho thấy quyết tâm của Iran trong việc củng cố quyền kiểm soát đối với Hormuz bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại từ Mỹ. Việc kiểm soát eo biển Hormuz sẽ mang lại cho Iran đòn bẩy khổng lồ đối với các nước láng giềng và nền kinh tế toàn cầu.

Trước đây, Iran từng tuyên bố sẽ từ chối cho phép các tàu có liên quan đến Mỹ hoặc Israel đi qua tuyến đường thủy này, trong khi các tàu khác chỉ có thể quá cảnh khi có sự đồng ý của Iran.

Vào cuối tháng 4, một tuyên bố được cho là của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ ra rằng Iran sẽ tạo ra cơ chế để giám sát lưu thông tại Hormuz. Tuyên bố cho biết Iran sẽ thực thi “các khung pháp lý mới và quản lý eo biển Hormuz”, điều này sẽ có lợi cho các nước láng giềng và mang lại hiệu quả kinh tế.