Báo Anh: Mỹ - Iran tiến gần tới thỏa thuận tạm thời "tháo ngòi" xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Các nguồn tin và quan chức nói với Reuters hôm 7/5 rằng, thỏa thuận này chỉ mang tính chất ngắn hạn, sẽ là một khuôn khổ nhằm ngăn giao tranh, nhưng vẫn chưa thể giải quyết các vấn đề tranh cãi giữa 2 bên.

Kế hoạch đang được hình thành tập trung vào một bản ghi nhớ ngắn hạn thay vì một hiệp định hòa bình toàn diện, cho thấy những bất đồng vẫn tồn tại và phát tín hiệu rằng đây chỉ là bước đi tạm thời, nguồn tin nhấn mạnh.

Theo đó, Tehran và Washington dường như đã thu hẹp tham vọng về một giải pháp toàn diện khi bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân Iran, bao gồm số phận kho uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran và thời gian Iran sẽ đình chỉ hoạt động hạt nhân.

Thay vào đó, 2 bên đang hướng tới một thỏa thuận tạm thời nhằm ngăn xung đột tái bùng phát và ổn định hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, theo các nguồn tin và quan chức.

“Ưu tiên của chúng tôi là họ tuyên bố chấm dứt xung đột vĩnh viễn, còn các vấn đề khác có thể được giải quyết sau khi 2 bên quay lại đàm phán trực tiếp”, một quan chức Pakistan cấp cao tham gia vai trò trung gian nói với Reuters.

Theo các nguồn tin và quan chức, khuôn khổ đề xuất sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn: chính thức chấm dứt xung đột, giải quyết khủng hoảng tại eo biển Hormuz, mở ra khoảng thời gian 30 ngày để đàm phán về một thỏa thuận rộng lớn hơn.

“Chúng tôi vẫn lạc quan”, Tahir Andrabi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan nói tại cuộc họp báo ở Islamabad hôm 7/5 khi được hỏi bao lâu nữa có thể đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người liên tục nhấn mạnh triển vọng đạt đột phá kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28/2, cũng thể hiện giọng điệu lạc quan.

“Họ muốn đạt thỏa thuận... điều đó hoàn toàn có thể”, ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, sau đó bổ sung rằng “mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng".

Đề xuất này sẽ chính thức chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, nó vẫn để ngỏ các yêu cầu then chốt của Mỹ rằng Iran phải đình chỉ hoạt động hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz, theo các nguồn tin.

Các quan chức Iran tỏ ra hoài nghi về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến rộng lớn hơn. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Tehran sẽ phản hồi vào thời điểm thích hợp, trong khi nghị sĩ Ebrahim Rezaei mô tả đề xuất này là “một danh sách mong muốn của Mỹ hơn là thực tế”.

Nguồn tin tham gia hòa giải cho biết các đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump, Jared Kushner, đang đại diện Mỹ tiến hành đàm phán.

Nếu hai bên đồng ý với thỏa thuận sơ bộ, điều đó sẽ khởi động khoảng thời gian 30 ngày đàm phán chi tiết nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Các nguồn tin cho biết bản ghi nhớ không đề cập tới nhiều yêu cầu then chốt mà Washington từng đưa ra nhưng Iran bác bỏ, như giới hạn chương trình tên lửa Iran và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông, bao gồm Hezbollah.

Các nguồn tin cũng không nhắc tới kho dự trữ hơn 400 kg uranium mà Iran đang nắm giữ, một trong những mối lo ngại của Washington. Iran nhiều lần khẳng định không có mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân và họ có quyền duy trì chương trình nguyên tử vì hòa bình.