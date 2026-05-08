Mỹ không kích Iran, Tổng thống Trump cảnh báo đanh thép

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ

Trong một tuyên bố khác trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/5, Tổng thống Donald Trump cho biết “3 tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới hỏa lực”. Ông cho biết “không có thiệt hại nào” đối với 3 tàu khu trục của Mỹ, nhưng “thiệt hại rất lớn đã xảy ra đối với các tàu tấn công của Iran”.

Ông Trump tuyên bố các tàu của Iran “đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với nhiều tàu nhỏ, được sử dụng để thay thế cho lực lượng hải quân bị suy yếu hoàn toàn” của Tehran.

“Những chiếc tàu này đã bị đánh chìm xuống đáy biển một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tên lửa đã được bắn vào các tàu khu trục của chúng ta, và dễ dàng bị bắn hạ. Tương tự, máy bay không người lái cũng xuất hiện và bị thiêu rụi trên không. Chúng rơi xuống đại dương một cách tuyệt đẹp”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Theo ông Trump, “một quốc gia bình thường sẽ cho phép những tàu khu trục này đi qua, nhưng Iran không phải là một quốc gia bình thường”.

“3 tàu khu trục của chúng ta, với thủy thủ đoàn tuyệt vời, giờ đây sẽ tham gia lại cuộc phong tỏa hải quân của chúng ta, thực sự là một Bức tường thép”, ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ giáng đòn “mạnh hơn và dữ dội hơn nhiều” nếu Iran không sớm ký kết một thỏa thuận. Tổng thống cho rằng Iran không nên leo thang căng thẳng hơn nữa.

“Nếu có cơ hội sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ làm điều đó mà không chút do dự. Nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó và, giống như chúng ta đã đánh bại họ một lần nữa hôm nay, chúng ta sẽ đánh bại họ mạnh mẽ hơn và dữ dội hơn nhiều trong tương lai, nếu họ không ký kết thỏa thuận của mình nhanh chóng”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump đã mô tả các cuộc không kích mới nhất của Mỹ vào Iran là một “cú chạm nhẹ”, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn ngày 7/4 vẫn còn hiệu lực.

“Chỉ là một cú chạm nhẹ thôi”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh ABC.

Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công có đồng nghĩa với việc thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Không, thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Nó vẫn đang được áp dụng”.

Mỹ không kích các mục tiêu của Iran

Trước đó, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin, 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ gần eo biển Hormuz đã bị Iran nhắm mục tiêu. Tehran cho biết, động thái này nhằm trả đũa việc quân đội Mỹ tấn công một tàu chở dầu của Iran.

Hôm 6/5, Hải quân Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu của Iran sau khi tàu này cố gắng né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp cao cấp nhất của Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi nhắm mục tiêu vào 2 con tàu tại eo biển Hormuz và tấn công các khu vực dân sự.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran cho biết thêm rằng các lực lượng vũ trang của Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự Mỹ, “gây thiệt hại đáng kể cho các tàu này”.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 3 tàu chiến Mỹ đã "xâm phạm" eo biển Hormuz và nhanh chóng "bỏ chạy" khỏi khu vực sau khi bị hỏa lực của Iran bắn phá.

Theo Tasnim, IRGC cho biết các báo cáo tình báo đã nêu "thiệt hại đáng kể" đối với "đối thủ Mỹ".

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã đánh chặn "các cuộc tấn công vô cớ từ phía Iran" khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz và đáp trả bằng "các cuộc không kích tự vệ".

"Các lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và xuồng nhỏ khi 3 tàu khu trục của Mỹ đi ngang qua tuyến đường thủy này. Không có khí tài nào của Mỹ bị trúng đạn", CENTCOM xác nhận.

CENTCOM nói thêm rằng họ đã "loại bỏ các mối đe dọa đang nhắm đến và tấn công các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ, bao gồm những địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các vị trí chỉ huy và kiểm soát, cùng các điểm nút tình báo, giám sát và trinh sát".

Trong khi đó, Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào cảng Qeshm và Bandar Abbas của Iran. Quan chức này khẳng định các cuộc không kích không đồng nghĩa với việc tái khởi động xung đột hay chấm dứt lệnh ngừng bắn đã được công bố vào ngày 7/4.

Thành phố cảng Bandar Abbas nằm gần eo biển Hormuz, một trong những chiến trường chính hiện nay giữa Hải quân Mỹ và Iran. Tình hình quanh Hormuz leo thang đáng kể gần đây. Iran tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu nào đi qua tuyến đường thủy chiến lược này trừ khi có sự phối hợp với họ.