Khoảnh khắc ngư lôi từ tàu ngầm Mỹ xé toạc tàu chiến Iran

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ vệ của Hải quân Iran ở Ấn Độ Dương hôm 2/3.

Video do Lầu Năm Góc công bố đã ghi lại khoảnh khắc ngư lôi Mỹ đánh trúng tàu chiến Iran, khiến con tàu nổ tung.

Khoảnh khắc ngư lôi Mỹ xé toạc tàu chiến Iran (Nguồn: RT)

“Một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran. Con tàu này tưởng rằng đang an toàn trong vùng biển quốc tế. Nhưng nó đã bị ngư lôi đánh chìm”, Bộ trưởng Hegseth nói thêm.

Theo lãnh đạo Lầu Năm Góc, “đây là lần đầu tiên một tàu của đối phương bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II”.

Trước đó, các kênh truyền thông đưa tin tàu IRIS Dena của Hải quân Iran bị trúng ngư lôi cách thành phố Galle ở Tây Nam Sri Lanka khoảng 40 hải lý. Hàng chục thành viên thủy thủ đoàn đã được Hải quân Sri Lanka cứu sống.

Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath cho biết nước này đã nhận được cuộc gọi cầu cứu đầu tiên vào khoảng 5h08 ngày 2/3. Sau đó, hai tàu hải quân đã ngay lập tức được điều động để hỗ trợ tàu Iran.

“30 người cần giúp đỡ khẩn cấp đã được giải cứu ngay lập tức. Họ đã được đưa đến Bệnh viện Karapitiya ở Galle”, nhà ngoại giao Sri Lanka nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka thông báo ít nhất 80 người đã thiệt mạng sau khi tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi vào tàu chiến Iran ngoài khơi bờ biển phía Nam Sri Lanka.

Khoảng 180 người được cho là đang ở trên tàu IRIS Dena vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Đây là một trong những tàu chiến mới nhất của Iran.

Chính quyền Sri Lanka đã phát động một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ để tìm những người sống sót.

Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath nói với các phóng viên rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số thi thể nghi là của thủy thủ đoàn trên tàu chiến Iran.

Tàu Iran đã tham gia một cuộc tập trận hải quân được tổ chức tại Vịnh Bengal vào ngày 18-25/2 và đang trên đường trở về Iran từ một cảng phía Đông Ấn Độ.

Theo Aljazeera, tàu chiến Hải quân Iran bị tấn công là một tàu hộ vệ tên lửa lớp Moudge, được đóng trong nước tại Bandar Abbas và được đưa vào biên chế năm 2021.

Vụ việc diễn ra sau khi các quan chức Mỹ cho biết, trong những ngày gần đây Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Hải quân Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 4/3 tuyên bố Mỹ và Israel đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu và phá hủy hơn 20 tàu chiến của Iran. Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh lực lượng hải quân và không quân Iran đã bị vô hiệu hóa.