ISW: Ukraine có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và lật ngược thế cờ

Ukraine sử dụng hiệu quả các tổ hợp HIMARS do Mỹ cung cấp (Ảnh minh họa: US Air Force).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ tin rằng, ngay cả một số lượng nhỏ các cuộc tập kích thành công của Ukraine từ tầm xa cũng có thể thay đổi cục diện cuộc chiến, đồng thời Điện Kremlin đã tiến hành các hoạt động bí mật chống lại các nước phương Tây từ lâu trước khi cuộc tranh luận về việc Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công Nga bắt đầu gay gắt.

Báo cáo có đoạn: "Chính quyền Nga dường như đang nỗ lực đáng kể nhằm tác động đến các cuộc tranh luận của phương Tây về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Nga".

"Những nỗ lực này của Moscow phản ánh mối lo ngại sâu sắc về áp lực mà các cuộc tấn công có thể gây ra cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, mặc dù Mỹ vẫn do dự trong việc cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công như vậy", báo cáo viết.

New York Times (NYT), trích dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đánh giá tình báo "hạ thấp" tác động của các cuộc tấn công vào Nga bằng hệ thống tên lửa tầm xa do Mỹ, Anh, Pháp cung cấp có thể gây ra trong chiến sự Ukraine, do số lượng tên lửa có hạn cũng như sự không chắc chắn về việc cung cấp các hệ thống tầm xa hơn trong tương lai.

NYT lưu ý, các quan chức quân đội Mỹ và trong chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ việc thay đổi chính sách đã nói rằng, vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ cho phép Ukraine tấn công các căn cứ, kho đạn dược ở sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời sẽ buộc Moscow phải di chuyển các kho đạn dược, sở chỉ huy, trực thăng tấn công hay các thiết bị khác ra ngoài khu vực nguy hiểm, điều này sẽ làm phức tạp đáng kể khả năng cung cấp hậu cần của Nga cho các nhóm tác chiến ở Ukraine.

ISW đánh giá: "Moscow có thể lo ngại về việc di chuyển các kho đạn dược, cơ sở lưu trữ quan trọng khác ra xa tiền tuyến để nằm ngoài tầm với của các hệ thống do phương Tây cung cấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Nga ở Ukraine, đồng thời họ đang thực hiện nỗ lực đáng kể để răn đe, ép phương Tây không cho phép Kiev thực hiện một chiến dịch tấn công quan trọng như vậy".

"Lợi ích của việc cho phép Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để chống lại Nga có thể lớn hơn nguy cơ bị Moscow trả đũa", các chuyên gia nhận định.

Theo NYT, bản đánh giá lưu ý, Nga có thể sẽ đáp trả bằng lực lượng lớn hơn chống lại Mỹ và các đồng minh của nước này, có thể bằng các cuộc tấn công bí mật vào các cơ sở chiến lược, căn cứ quân sự của Mỹ hoặc châu Âu ở "lục địa già", nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí tầm xa này.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/9. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với nhiều tâm chấn Bakhmut, Toretsk, Pokrovsk, Ugledar. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 27/9 của ISW:

Thứ nhất, lực lượng Kiev đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô tiểu đoàn được tăng cường của Nga theo hướng Kupyansk hôm 26/9. Đây là cuộc tấn công cơ giới lớn đầu tiên của họ dọc tuyến Kupyansk - Svatovo - Kremennaya kể từ mùa đông năm ngoái.

Thứ hai, lực lượng Nga có thể tăng cường nỗ lực tiếp cận sông Oskol, mặc dù bước tiến của Nga ở bờ đông (trái) có thể sẽ diễn ra tương đối chậm rãi.

Thứ ba, bộ chỉ huy quân sự Nga đã chứng minh rằng rất có thể họ sẽ chủ trương tiếp tục tiến quân dần dần dọc theo phòng tuyến Kupyansk - Svatovo - Kremennaya.

Thứ tư, nhóm quân phương Tây của Nga dường như có khả năng hạn chế trong việc duy trì các hoạt động tấn công thọc sâu trên tuyến Kupyansk - Svatovo - Kremennaya hoặc tiến hành các hoạt động tác chiến hiệu quả nhằm đạt được thành công nhanh chóng hơn.

Thứ năm, các quan chức Nga dường như đang có những nỗ lực đáng kể nhằm tác động đến cuộc tranh luận của phương Tây về việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí được cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Những nỗ lực này của Moscow phản ánh mối lo ngại sâu sắc về áp lực hoạt động mà các cuộc tấn công có thể gây ra cho các hoạt động tấn công của nước này ở Ukraine, mặc dù các quan chức Mỹ vẫn do dự về việc cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công như vậy.

Thứ sáu, lợi ích của việc cho phép Kiev sử dụng các hệ thống tấn công tầm xa do phương Tây cung cấp để chống lại Nga có thể lớn hơn nguy cơ bị Moscow trả đũa nhiều hơn mức mà các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang cân nhắc.

Thứ bảy, Trung Quốc vừa công bố một sáng kiến mới nhằm thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho kế hoạch hòa bình thay thế cho Ukraine.

Thứ tám, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục gặp gỡ các quan chức Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine trong chuyến thăm Mỹ ngày 26-27/9.

Thứ chín, lực lượng hai bên tiếp tục đụng độ ác liệt ở khu vực Kursk, nhưng không bên nào tiến thêm được nữa. Ngoài ra, quân đội Nga đã có những bước tiến được ghi nhận vào trong trung tâm cũng như xung quanh Toretsk và phía đông nam Pokrovsk.