Israel tấn công thành trì Gaza, săn lùng Hamas khắp thế giới

Xe tăng Israel giáp Dải Gaza (Ảnh: Getty).

"Nội các đã đặt ra cho chúng tôi mục tiêu là loại bỏ Hamas. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này ở mọi nơi, ở Gaza, Bờ Tây, Li Băng, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar. Điều này có thể mất nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn sẽ thực hiện", Ronen Bar, người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Israel Shin Bet, tuyên bố trên kênh truyền hình Israel hôm 3/12.

"Trách nhiệm an ninh thuộc về chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại an ninh và cảm giác an toàn. Thật không may, vào ngày 7/10, chúng tôi đã không thể làm được điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi đang trên đà tăng tốc. Chúng tôi không chờ đợi. Chúng tôi đã rút ra bài học từ các sự kiện này", ông Bar nói thêm.

Israel nhiều lần tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas sau khi các chiến binh của lực lượng này mở chiến dịch tấn công vào Israel hôm 7/10 khiến 1.200 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng và bắt khoảng 240 con tin.

Theo cơ quan y tế Gaza, cho đến nay, hơn 15.500 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Ngoài Gaza, các lãnh đạo Hamas cư trú hoặc thường xuyên đến thăm Li Băng, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Qatar đã làm trung gian hòa giải để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần giữa Israel và Hamas, nhưng thỏa thuận này bị phá vỡ vào cuối tuần trước.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari hôm 3/12 tuyên bố, Israel đã "loại bỏ" chỉ huy tiểu đoàn Shati của Hamas trong một cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu.

Người phát ngôn cho biết chỉ huy Hamas bị loại bỏ là người chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc đột kích vào lãnh thổ Israel trong vụ tấn công ngày 7/10.

"Theo thông tin tình báo, một máy bay chiến đấu của IDF đã tấn công và loại bỏ Haitham Khuwajari, chỉ huy tiểu đoàn Shati của Hamas. Dưới sự chỉ huy của người này, Hamas đã thực hiện các cuộc đột kích vào lãnh thổ Israel vào ngày 7/10", tuyên bố chung của IDF và Cơ quan An ninh Israel nêu rõ.

Tuyên bố cũng cho biết Khuwajarai "chỉ huy lực lượng Hamas chiến đấu chống lại binh lính IDF ở khu vực Shati". IDF đã nắm quyền kiểm soát trại tị nạn Al-Shati ở phía bắc Gaza vào giữa tháng 11.

Quân đội Israel cho biết sẽ "tiếp tục theo dõi địa điểm này và loại bỏ từng chỉ huy chỉ huy khu vực như IDF đã làm đối với tiểu đoàn Sajaya".

Lực lượng Phòng vệ Israel hôm 3/12 cũng tuyên bố Israel đang mở rộng hoạt động trên bộ ở khắp Dải Gaza.

"IDF đang nối lại và mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các thành trì của Hamas trên toàn Dải Gaza", người phát ngôn IDF Daniel Hagari thông báo.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh "tầm quan trọng của sự hỗ trợ trên không do không quân cung cấp cho lực lượng mặt đất", đồng thời cho biết các cuộc không kích nhằm vào trụ sở, cơ sở sản xuất vũ khí, đường hầm và địa điểm phóng tên lửa của Hamas sẽ hạn chế các mối đe dọa đối với hoạt động trên bộ của Israel.

"Chính sách của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tấn công mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi", ông Hagari nói thêm.