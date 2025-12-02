Israel sắp biên chế vũ khí có thể làm thay đổi quy tắc chiến trường

Tổ hợp Iron Beam (Ảnh: IDF).

Hệ thống đánh chặn bằng laser công suất cao của Israel, được gọi là Tia sắt (Iron Beam), sẽ được bàn giao cho quân đội vào cuối tháng này, Giám đốc Cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DDR&D) của Bộ Quốc phòng Israel Danny Gold cho biết vào ngày 1/12.

“Với việc phát triển hoàn tất và chương trình thử nghiệm toàn diện đã xác nhận năng lực của hệ thống, chúng tôi sẵn sàng bàn giao khả năng tác chiến ban đầu cho Quân đội Israel (IDF) vào ngày 30/12", ông nói.

Hệ thống Iron Beam đã được phát triển hơn một thập kỷ, kể từ khi lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2014. Nó được tuyên bố đã sẵn sàng vận hành vào tháng 9 sau khi hoàn tất phát triển và thử nghiệm cuối cùng.

Ông Gold nói: “Hệ thống laser Iron Beam được kỳ vọng sẽ thay đổi cơ bản các quy tắc tác chiến trên chiến trường. Đồng thời, chúng tôi cũng đang tiến hành phát triển các hệ thống thế hệ tiếp theo".

Trong xung đột với Hezbollah, kết thúc bằng lệnh ngừng bắn vào tháng 11 năm ngoái, Tiểu đoàn Phòng không 946 của Israel, chuyên vận hành các hệ thống chống UAV, đã sử dụng phiên bản công suất thấp và tầm bắn ngắn của hệ thống Iron Beam để bắn hạ khoảng 35 UAV.

Iron Beam, do Rafael Advanced Systems Ltd phát triển, không nhằm thay thế Vòm sắt (Iron Dome) hay các hệ thống phòng không khác của Israel, mà bổ sung và phối hợp với chúng, bắn hạ các vật thể nhỏ hơn, trong khi các hệ thống tên lửa mạnh mẽ như David’s Sling và Arrow sẽ xử lý các mục tiêu lớn hơn.

Theo các quan chức, miễn là có nguồn năng lượng liên tục cho laser, hệ thống sẽ không bao giờ hết “đạn". Giá thành đánh chặn của hệ thống này cũng rất thấp, mang lại hiệu quả vượt trội về mặt chi phí. Đây là đặc điểm giúp laser phù hợp để sử dụng làm biện pháp đánh chặn hiệu quả với UAV giá rẻ của đối thủ.

Các quan chức Israel đánh giá Iron Beam có thể trở thành một “bước ngoặt” trong cuộc chiến chống các đòn không kích.

Vào tháng 6, Rafael trình diễn tại Triển lãm Hàng không Paris các hệ thống vũ khí laser công suất cao, bao gồm Iron Beam 450, phiên bản nâng cấp của Iron Beam; Iron Beam M, phiên bản di động, có thể gắn trên xe tải, sử dụng cho bộ binh hoặc bảo vệ các địa điểm chiến lược; và Lite Beam, phiên bản nhẹ, công suất thấp, có thể gắn trên xe bọc thép hoặc phương tiện mặt đất khác trong các chiến dịch.

Nhược điểm chính của laser là hoạt động kém trong điều kiện tầm nhìn thấp, bao gồm mây dày hoặc thời tiết xấu.

Ông Benny Aminov, người đứng đầu Đơn vị Nghiên cứu và Phát triển Quân sự của DDR&D, cho biết tại hội nghị rằng mối đe dọa từ các UAV vượt biên giới Israel “đang tiến gần tới giải pháp".

“Trong vài tuần gần đây, chúng tôi đã đạt được bước đột phá công nghệ trong phát hiện UAV đối thủ, và đang nghiên cứu các giải pháp đánh chặn bằng hệ thống UAV, cho phép đối phó với các tình huống bầy đàn UAV đồng thời đẩy nhanh phát triển các vũ khí năng lượng định hướng mới", ông Aminov nói.

Ông Aminov nhấn mạnh: “Mối đe dọa ở độ cao thấp là ví dụ điển hình về thách thức buộc ngành quốc phòng của chúng ta phải thay đổi căn bản cách tiếp cận tác chiến, phản ứng trong thời gian ngắn.

Đối phương không ngừng thay đổi trong cuộc cạnh tranh học hỏi này. Điều đó thúc đẩy chúng tôi phát triển các giải pháp mạnh mẽ, và chính ở đây, vũ khí năng lượng định hướng thể hiện sức mạnh độc đáo. Đặc tính riêng biệt của chúng cho phép chúng tôi đối phó ngay cả với những mối đe dọa chưa biết, những nguy cơ mà chúng ta chưa lường trước".