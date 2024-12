Israel không kích sân bay Yemen khi Tổng giám đốc WHO chuẩn bị lên máy bay

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel gần sân bay Sanaa tại Yemen ngày 26/12 (Ảnh: Reuters).

Quân đội Israel ngày 26/12 tuyên bố đã tiến hành không kích vào nhiều mục tiêu liên quan đến nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, bao gồm sân bay quốc tế Sanaa và 3 cảng dọc bờ biển phía tây.

Các cuộc tấn công đã đánh trúng các nhà máy điện Hezyaz và Ras Kanatib của Yemen, cũng như cơ sở hạ tầng quân sự tại các cảng Hodeidah, Salif và Ras Kanatib, theo tuyên bố từ quân đội Israel.

Nhà báo Yemen Hussain al-Bukhaiti nói rằng cuộc tấn công vào sân bay ở thủ đô Sanaa đã nhắm vào một trong các tháp không lưu, gây gián đoạn hoạt động.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông và các đồng nghiệp Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Sanaa thì cơ sở này bị tấn công.

"Một thành viên phi hành đoàn của chúng tôi đã bị thương. Ít nhất 2 người được báo cáo đã thiệt mạng tại sân bay. Tháp điều khiển không lưu, phòng chờ khởi hành, chỉ cách vài mét nơi chúng tôi đang ở và đường băng đã bị hư hại", ông viết trên mạng xã hội X.

"Các đồng nghiệp của tôi ở Liên Hợp Quốc và WHO đều an toàn", ông nói thêm. Ông Tedros cho biết Liên Hợp Quốc và WHO có mặt ở Yemen "để đàm phán việc thả tự do cho các nhân viên Liên Hợp Quốc bị giam giữ và đánh giá tình hình y tế cũng như nhân đạo tại Yemen".

Các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi Houthi, bên kiểm soát khu vực tây bắc Yemen bao gồm Sanaa và bờ Biển Đỏ, bắn một tên lửa đạn đạo và hai máy bay không người lái về phía Israel. Cuối tuần trước, 16 người bị thương khi một tên lửa của Houthi rơi trúng sân chơi ở Tel Aviv.

Tuần trước, máy bay chiến đấu Israel đã tấn công Sanaa và Hodeidah, khiến 9 người thiệt mạng. Tel Aviv gọi đó là phản ứng trước các cuộc tấn công trước đó của Houthi.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã từng tuyên bố rằng "Yemen sẽ phải trả giá" cho các cuộc tấn công gần đây của Houthi vào Israel.

Ông Netanyahu hôm 26/12 cho biết các cuộc tấn công vào Yemen sẽ tiếp tục cho đến khi Israel hoàn thành nhiệm vụ cắt đứt Houthi khỏi trục kháng chiến của Iran.

Houthi đã tấn công Israel và các tàu liên quan đến nước này ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ khi Israel tấn công Gaza vào ngày 7/10/2023.

Houthi tuyên bố họ đang hành động thể hiện tình đoàn kết với người Palestine tại Gaza, nơi hơn 45.000 người, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, đã thiệt mạng sau hơn 1 năm chiến sự giữa Israel và Hamas.