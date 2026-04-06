Israel không kích Li Băng, tuyên bố lập "vùng đệm an ninh"

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Li Băng cho biết cuộc không kích của Israel vào Kfarhata, một ngôi làng ở miền nam nước này hôm 5/4, đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.

Một cuộc tấn công khác của Israel vào khu phố Jnah ở Beirut đã khiến 4 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương, giới chức Li Băng cho biết thêm.

Cuộc không kích vào Kfarhata xảy ra sau lệnh sơ tán mà quân đội Israel ban hành vào đêm trước đó, yêu cầu cư dân rời khỏi làng. Quân đội Israel tuyên bố đã ban hành lệnh sơ tán đối với khoảng 15% lãnh thổ ở Li Băng cho đến nay.

Trong khi những người Kitô giáo ở Li Băng, vốn chiếm khoảng 1/3 dân số, đang kỷ niệm Lễ Phục Sinh, đất nước này đã trải qua một trong những ngày bạo lực nhất kể từ khi xung đột với Israel nổ ra vào đầu tháng trước.

Suốt cả ngày, thủ đô Beirut vang vọng tiếng các cuộc không kích và tiếng rít của chiến đấu cơ bay tầm thấp. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng các vùng ngoại ô phía nam của thủ đô đã bị trúng 8 cuộc không kích.

Trước đó vào hôm 5/4, quân đội Li Băng cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền nam nước này.

Một ngày trước đó, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán nhắm vào cửa khẩu biên giới Masnaa của Li Băng giáp với Syria, điểm nhập cảnh chính kết nối hai nước, với cáo buộc rằng nơi này đang bị nhóm vũ trang Shia Hezbollah của Li Băng sử dụng cho mục đích quân sự.

Li Băng bị cuốn vào cuộc xung đột Trung Đông khi lực lượng Hezbollah bắt đầu phóng tên lửa vào Israel ngày 2/3 để ủng hộ Iran.

Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào Li Băng nhất là khu vực miền nam, đánh dấu chiến sự lan rộng bạo lực nhất của cuộc chiến tranh Mỹ - Israel chống Iran.

Đến cuối tháng 3, hơn 400 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng, các nguồn tin cho biết. Ít nhất 10 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở miền nam Li Băng trong cùng thời gian đó, quân đội Israel cho biết.

Bộ Y tế Li Băng cho biết tính đến 5/4, hơn 1.460 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Li Băng, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra lên 39 người trong khoảng 24 giờ. Hơn một triệu người đã phải sơ tán.

Israel cho biết họ dự định kiểm soát một “vùng an ninh” sâu tới 30 km vào lãnh thổ Li Băng. Tel Aviv hiện đã ban hành lệnh sơ tán bao phủ khoảng 15% lãnh thổ Li Băng.

Tuy nhiên, hàng chục nghìn người dân Li Băng vẫn ở lại nhà của họ ở khu vực miền nam, trong đó có khoảng 9.000 người Kitô giáo sống ở một cụm thị trấn biên giới. Những người này khẳng định quyết tâm ở lại bất chấp cảnh báo của Israel.