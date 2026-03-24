Bộ trưởng Israel đề xuất sáp nhập miền Nam Li Băng

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel đã ném bom các cây cầu và phá hủy nhà cửa trong một chiến dịch quân sự leo thang với nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Li Băng bị cuốn vào cuộc chiến khu vực từ ngày 2/3 khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel sau khi Tel Aviv cùng Mỹ mở cuộc tấn công nhằm vào Iran cuối tháng trước.

Kể từ đó, Israel đã cảnh báo toàn bộ cư dân sơ tán khỏi khu vực phía nam sông Litani, đồng thời tiến hành các đợt không kích dữ dội. Israel coi đây là thành trì của Hezbollah.

Giới chức Li Băng cho biết các cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Smotrich nói với một chương trình phát thanh của Israel rằng chiến dịch quân sự tại Li Băng “cần phải kết thúc bằng một thực tế hoàn toàn khác, không chỉ về quyết định đối với Hezbollah mà còn về việc thay đổi biên giới của Israel”.

“Tôi nói một cách dứt khoát, trong mọi cuộc họp và mọi cuộc thảo luận: biên giới mới của Israel phải là sông Litani”, ông Smotrich nói.

Vị trí sông Litani (Ảnh: Britannica).

Ông Smotrich, lãnh đạo một đảng cực hữu nhỏ trong nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trước đây cũng từng đưa ra các phát biểu tương tự về Gaza, vốn nhiều lần vượt ra ngoài chính sách chính thức của Israel.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz từng cảnh báo Li Băng có thể phải đối mặt với “mất lãnh thổ” nếu không giải giáp thành công Hezbollah.

Những phát biểu của ông Smotrich gây phản ứng mạnh tại Li Băng. Một quan chức Li Băng nói với Reuters rằng Beirut vẫn hy vọng các cường quốc bên ngoài sẽ gây đủ áp lực buộc Israel chấm dứt chiến sự, thông qua đề xuất của Tổng thống Joseph Aoun về việc tiến hành đàm phán trực tiếp.

Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ tại Li Băng đang tiến hành các hoạt động trên bộ và các cuộc đột kích nhằm vào các Hezbollah và kho vũ khí, với mục tiêu bảo vệ cư dân miền bắc Israel.

Chính phủ Li Băng đã cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah và cho biết họ muốn tham gia đàm phán trực tiếp với Israel.