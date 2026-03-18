Israel lấy làm tiếc vì bắn nhầm vào căn cứ Liên hợp quốc ở Li Băng

Xe tăng của Israel (Ảnh: AFP).

Vụ việc khiến các binh sĩ gìn giữ hòa bình người Ghana bị thương, trong một sự cố cho thấy rủi ro ngày càng gia tăng khi các hoạt động quân sự của Israel mở rộng ở Li Băng.

Các kết luận ban đầu từ một cuộc điều tra nội bộ của Liên hợp quốc cho thấy Israel đứng sau vụ tấn công, một nguồn tin quân sự phương Tây nói với Reuters ngày 17/3.

Một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, được gọi là UNIFIL, đang đồn trú tại miền Nam Li Băng để giám sát các hành động giao tranh dọc theo đường phân định với Israel, khu vực nằm ở trung tâm các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Phái bộ này, dự kiến sẽ chấm dứt vào cuối năm 2026, trong vài năm qua thỉnh thoảng đã bị kẹt giữa làn đạn của cả Israel và Hezbollah, nhưng khi Israel đang cân nhắc một chiến dịch trên bộ quy mô lớn hơn, rủi ro có thể gia tăng trong những tuần tới.

Trong tuyên bố gửi Reuters, quân đội Israel thừa nhận lực lượng của họ đứng sau sự cố, nhưng cho biết họ đã phản ứng trước hỏa lực tên lửa chống tăng từ Hezbollah, vốn đã khiến 2 binh sĩ của họ bị thương ở mức trung bình.

“Một cuộc điều tra toàn diện được hoàn tất trong những ngày gần đây xác định rằng hỏa lực trúng vào nhân viên UNIFIL đã bị thực hiện nhầm bởi các binh sĩ IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel), những người đã nhận dạng nhầm lực lượng UNIFIL là nguồn bắn tên lửa chống tăng trước đó chỉ vài khoảnh khắc”, tuyên bố nêu.

“IDF lấy làm tiếc về sự cố này và đã gửi lời xin lỗi thông qua các kênh thích hợp tới Ghana và Liên hợp quốc. Các kết quả điều tra đã được phổ biến trong nội bộ IDF nhằm ngăn chặn việc lặp lại những sự cố tương tự", thông báo viết.

Li Băng bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông khi Hezbollah phóng rocket vào Israel, kích hoạt một chiến dịch tấn công mới của Israel nhằm vào lực lượng này.

UNIFIL ngày 6/3 cho biết các binh sĩ gìn giữ hòa bình Ghana bị thương trong lúc giao tranh dữ dội và gọi sự việc là “không thể chấp nhận”, nhưng khi đó không nêu rõ bên chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi nhấn mạnh nghĩa vụ của tất cả các bên trong việc đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình và tránh gây hại cho dân thường. Bất kỳ cuộc tấn công có chủ đích nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và vi phạm Nghị quyết 1701", phát ngôn viên UNIFIL Kandice Ardiel khi đó cho biết.

Quân đội Israel đang chiếm giữ 5 vị trí bên trong lãnh thổ Li Băng và, bất chấp lệnh ngừng bắn năm 2025, thường xuyên tiến hành các cuộc không kích ở miền Nam nước này, mà họ cho là nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cùng các điều khoản khác, quy định rằng không lực lượng vũ trang nào được hoạt động tại miền Nam Li Băng ngoài lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và quân đội Li Băng.

Israel nhiều lần cáo buộc Hezbollah tìm cách tái vũ trang và cho rằng lực lượng vũ trang Li Băng đã không giải giáp được nhóm này.