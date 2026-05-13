Kuwait cáo buộc binh sĩ Iran tìm cách xâm nhập đảo, Tehran bác bỏ

Binh sĩ Iran trong một cuộc diễu binh (Ảnh: Văn phòng tổng thống Iran).

Kuwait đã bắt giữ 4 người đàn ông mà nước này cáo buộc là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), sau khi họ bị nghi tìm cách xâm nhập đảo Bubiyan bằng đường biển và làm bị thương một binh sĩ Kuwait.

Bộ Nội vụ Kuwait cho biết trong một tuyên bố đăng trên X hôm 12/5 rằng chiến dịch diễn ra ngày 1/5 và các sĩ quan hải quân bị bắt “trên một tàu cá được thuê riêng để thực hiện các hành động chống lại Kuwait”. Kuwait nói rằng những người này đã thừa nhận được IRGC giao nhiệm vụ “xâm nhập”.

Kuwait liệt kê các thành viên trong nhóm gồm các đại tá Amir Hussein Abd Mohammed Zara’i và Abdulsamad Yadallah Qanwati, đại úy Ahmed Jamshid Gholam Reza Zulfiqari và thiếu úy Mohammed Hussein Sehrab Faroughi Rad.

Theo thông báo, trong cuộc đối đầu với lực lượng Kuwait trên đảo, vụ nổ súng đã khiến một quân nhân Kuwait bị thương. Hai thành viên khác của nhóm, đại úy hải quân Mansour Qambari và thuyền trưởng Abdulali Kazem Siamari, đã rời đi trong lúc giao tranh.

Vị trí đảo Bubiyan (Ảnh: Eurasia Review).

Bộ Ngoại giao Kuwait mô tả vụ việc là “sự vi phạm” chủ quyền Kuwait. Bộ này yêu cầu Iran ngay lập tức và vô điều kiện chấm dứt các hành động không đúng luật.

Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait đã triệu tập đại sứ Iran tại Kuwait để trao công hàm phản đối chính thức, đồng thời bảo lưu quyền tự vệ của Kuwait theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Kuwait cũng đã có cuộc điện đàm từ người đồng cấp Bahrain, trong đó phía Bahrain bày tỏ sự không đồng tình và khẳng định “quyền đầy đủ của Kuwait trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và người dân”.

Iran bác bỏ cáo buộc

Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các cáo buộc và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho 4 công dân Iran. Bộ này thừa nhận 4 thủy thủ Iran đã đi vào vùng biển Kuwait, nhưng khẳng định nguyên nhân là do hệ thống định vị gặp trục trặc chứ không phải một phần của chiến dịch quân sự bí mật.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran đã mô tả về "các hành động chính trị và truyền thông không phù hợp” của Kuwait, đồng thời kêu gọi chính quyền sở tại cho phép nhân viên đại sứ quán Iran tiếp cận 4 người bị bắt giữ.

Đảo Bubiyan là hòn đảo lớn nhất của Kuwait, nằm ở cực bắc vịnh Ba Tư gần biên giới Iraq. Hòn đảo có giá trị chiến lược quan trọng do nằm gần các tuyến hàng hải chủ chốt cũng như các mỏ dầu và cơ sở quân sự phía bắc Kuwait.