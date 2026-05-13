Báo Iran: Tehran khiếu nại Mỹ lên tòa quốc tế, đề nghị bồi thường

Một cơ sở hạt nhân của Iran hư hại sau cuộc tấn công của Mỹ năm ngoái (Ảnh: Maxar).

PressTV đưa tin, Iran đã đệ đơn khiếu nại Mỹ lên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại của nước này trong cuộc xung đột vào tháng 6/2025.

Hãng thông tấn Iran Tasnim cho biết, đơn khiếu nại của Iran tại PCA có trụ sở ở La Hay, Hà Lan đã được nộp từ tháng 2.

Theo Tasnim, đơn kiện của Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ Hiệp định Algiers năm 1981. Iran đã đề nghị Mỹ bồi thường liên quan tới việc áp các lệnh trừng phạt, các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran và việc Washington phát đi các cảnh báo nhằm vào Tehran.

Tasnim cho biết, đơn khiếu nại cũng đề nghị PCA buộc Mỹ lập tức chấm dứt các hành động can thiệp trực tiếp và gián tiếp vào Iran, đưa ra bảo đảm rằng sẽ không tái diễn những hành động đó, đồng thời trả toàn bộ khoản bồi thường cho những thiệt hại mà các hoạt động của Mỹ gây ra đối với nước này.

Theo Tasnim, đơn khiếu nại hiện chỉ yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại gây ra đối với Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025, trong đó Mỹ - Israel đã tham gia.

Mỹ đã hỗ trợ các cuộc tập kích của Israel nhằm vào Iran thông qua việc cung cấp thông tin tình báo và quân sự cho Tel Aviv. Washington cũng tiến hành một cuộc tấn công vào nửa đêm nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22/6/2025, gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở ngầm ở khu vực miền trung nước này.

Tasnim không nêu rõ liệu Iran sẽ có hành động pháp lý riêng biệt với Mỹ liên quan tới các thiệt hại trong cuộc xung đột hiện tại hay không.

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.