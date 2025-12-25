Israel chi hơn 100 tỷ USD để giảm phụ thuộc quốc phòng vào đồng minh

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Times of Israel).

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 24/12 cho biết, Israel đang nỗ lực giành được mức độ tự chủ cao nhất có thể trong sản xuất vũ khí, một bước đi mà ông cho biết là kết quả của những bài học rút ra trong 2 năm xung đột trên nhiều mặt trận vừa qua.

“Tôi đã phê duyệt kế hoạch chi 350 tỷ shekel (108 tỷ USD) trong 10 năm tới để xây dựng một ngành công nghiệp đạn dược độc lập của Israel”, ông Netanyahu phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các phi công Không quân Israel.

Theo ông, động thái này xuất phát từ mong muốn “giảm sự phụ thuộc của Israel vào tất cả các bên, kể cả bạn bè,” sau khi các đồng minh, bao gồm Mỹ, Anh và Đức, đã áp đặt nhiều hạn chế khác nhau đối với việc bán vũ khí cho Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Thủ tướng Netanyahu từ lâu đã kêu gọi Israel phát triển một ngành công nghiệp quân sự tự lực, và vào tháng 1/2024 ông đã tuyên bố chính phủ sẽ đầu tư vào một “kế hoạch nhiều năm nhằm giải phóng Israel khỏi sự phụ thuộc vào các nguồn mua sắm bên ngoài”.

Vấn đề này quay trở lại tâm điểm chú ý của công chúng vào đầu năm nay khi các đồng minh châu Âu bắt đầu mất kiên nhẫn với cách Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza, trong đó một số bên kêu gọi cấm vận vũ khí và trừng phạt.

Trong bối cảnh đó, ông Netanyahu thừa nhận Israel đang phải đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng trên trường quốc tế và rằng, để đối phó, nước này sẽ phải tự lực hơn trong những năm tới.

Những phát biểu này đã gây xôn xao, buộc ông phải làm rõ trong một cuộc họp báo tiếp theo ngay ngày hôm sau, khi ông khẳng định rằng mình chỉ đề cập đến vấn đề quốc phòng, chứ không phải toàn bộ nền kinh tế Israel.