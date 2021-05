Israel cảnh báo đổi chiến thuật, có thể tấn công phủ đầu Hamas

Dân trí Một quan chức cấp cao Israel cảnh báo nước này sẽ đổi chiến thuật và thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu ở Gaza nếu phát hiện Hamas chuẩn bị nã rocket về phía Nhà nước Do Thái.

Lá chắn "Vòm sắt" của Israel triển khai đánh chặn rocket của Hamas (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hôm 22/5 với Channel 13, ông Tzachi Hanegbi, Bộ trưởng phụ trách hợp tác khu vực của Israel, tuyên bố Israel sẽ tấn công phủ đầu nhóm vũ trang Hamas của người Palestine ở Gaza nếu Nhà nước Do Thái phát hiện ra nhóm này đang dự trữ kho rocket và chuẩn bị nã vào Israel. Đây được xem là học thuyết an ninh mới của Nhà nước Do Thái khi họ sẽ chủ động tấn công trước thay vì chờ bị tấn công trước mới đáp trả.

"Chúng tôi không thể cứ ngồi chờ rocket bị nã về Israel (để không kích đáp trả lại ở Gaza)", ông Hanegbi nói. Quan chức này tuyên bố, từ bây giờ Israel sẽ tấn công nếu phát hiện Hamas tái vũ trang hay chuẩn bị cho việc phóng rocket, kể cả khi Hamas chưa thực sự khai hỏa.

"Đây là động thái thay đổi hoàn toàn luật chơi. Chúng tôi chưa bao giờ từng làm như vậy", ông Hanegbi nhấn mạnh.

Ông Hanegbi nhận định rằng Israel trong những năm qua đã có cách tiếp cận sai lầm với Hamas. "Israel đã nhân nhượng trong nhiều năm và việc để Hamas trở nên mạnh hơn là một sai lầm", quan chức trên cho hay.

Căng thẳng giữa Israel và Hamas bắt đầu từ ngày 10/5 sau khi người Palestine ở Jerusalem xô xát với lực lượng an ninh vài ngày trước đó làm hàng trăm người bị thương. Xung đột bùng nổ khi Hamas dội "mưa" rocket về phía Israel, ước tính hơn 4.300 quả trong 11 ngày giao tranh. Israel đã thực hiện hàng trăm vụ không kích đáp trả.

Ngày 20/5, hai bên đã đồng ý lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. Giao tranh đã khiến gần 250 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, trong khi Israel có 12 người thiệt mạng. Hàng nghìn người ở 2 phía bị thương sau các vụ giao tranh khốc liệt. Cả Israel và Hamas đều tuyên bố chiến thắng.

